Când este Black Friday 2025 la eMAG. Ce retaileri au dat deja startul promoțiilor

eMAG va organiza Black Friday 2025 în 7 noiembrie. Compania nu a anunțat încă ora de pornire, însă în ultimii ani startul a fost dat în jurul orei 7.30 și totul s-a terminat la 23.59. Câteva companii au început deja campaniile, iar altele pornesc în aceste zile. Anul trecut, aproape 650.000 de clienți au comandat de pe eMAG în ziua de Black Friday.

Clienţii eMAG au comandat, de Black Friday 2024, produse în valoare de aproape 900 de milioane de lei în 17 ore, creștere de 22% față de 2023. Ponderea plăților cu cardul a ajuns la 73% din totalul comenzilor. Compania nu a anunțat încă la ce se așteaptă pentru 2025.

Câțiva retaileri mari au început Black Friday 2025 pe data de 24 octombrie, iar alții dau startul pe 30 și 31.

Altex va începe campania pe 30 octombrie și totul va dura 21 de zile, Black Friday fiind împărțit în trei etape a câte șapte zile fiecare.

Retailerul Fashion Days va porni campania pe 31 octombrie, o va opri în 9 noiembrie și promite reduceri la jumătate de milion de produse, cele mai mari discount-uri fiind de 90%.

Flanco are cea mai lungă campanie de Black Friday, 38 de zile, pornind pe 24 octombrie și urmând să o încheie la final de noiembrie.

Tot pe data de 24 octombrie a pornit Black Friday și retailerul Evomag și sunt trei etape, lungimea campaniei fiind de 17 zile. Compania promite „reduceri de până la 70% la câteva zeci de mii de produse. Compania estimează o creștere de până la 15% a vânzărilor în ediția Black Friday 2025, față de anul trecut.