Când își va prelua Claudiu Năsui funcția în guvernul de la Chișinău

Claudiu Năsui, care va prelua funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării în Republica Moldova, va depune vineri jurământul, a anunțat azi, premierul Vasile Tofan, la începutul ședinței de guvern, potrivit Moldpres, preluată de Agerpres.

Premierul moldovean a explicat de ce l-a dorit pe Claudiu Năsui pentru funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, scoțând în evidență experiența deputatului USR în politică și în sectorul privat, inclusiv în domeniul financiar, precum și activitatea sa anterioară ca ministru al economiei în România.

Tofan a precizat că alegerea lui Năsui este motivată de necesitatea unor reforme profunde în economie.



„Claudiu Năsui este un economist și un politician experimentat, a fost ministru al economiei în România, a fost parlamentar, a lucrat mult în sectorul privat, inclusiv sectorul financiar. Cred că are pregătirea necesară. Motivul pentru care am mers pe candidatura domnului Năsui este pentru că avem probleme structurale mari în economie și avem nevoie de curaj acolo. Dumnealui crede în faptul că statul trebuie să aibă curajul să taie din costurile excesive, el crede în taxe mai joase, crede în companii de stat mai puține și mai bine administrate. Și cred că asta se aliniază în totalitate cu programul guvernului și cu provocările care le avem noi”, a declarat Tofan.

Odată cu Năsui, vineri, va depune jurământul și Eugeniu Osmochescu, care va prelua portofoliul de la Agricultură.



Tofan a explicat că la acest minster Osmochescu va avea ca prioritate eficientizarea modului de repartizare a subvențiilor, astfel încât acestea să fie direcționate către domeniile care pot genera cel mai mare impact.



„Mulțumesc domnului Osmochescu pentru curajul de a accepta un portofoliu foarte complicat, cum este agricultura. Avem acolo nevoie de oameni competenți, integri, care înțeleg cum lucrează mașinăria guvernului, pentru că nu avem timp de pierdut. Eugeniu Osmochescu a demonstrat la economie și e foarte important ca în agricultură să avem și gândirea asta economică, pentru că trebuie să avem decizii importante, decizii complicate uneori, și puținii bani pe care îi avem să-i cheltuim pe subvenții în cel mai bun mod din punct de vedere al impactului”, a precizat premierul moldovean.



Tofan a anunțat marți două modificări în componența guvernului de la Chișinău: Eugeniu Osmochescu a fost propus pentru funcția de ministru al Agriculturii și Industriei alimentare, iar Claudiu Năsui – pentru funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, ocupată în prezent de Osmochescu.

El a confirmat pe Facebook că a acceptat să preia funcția în Guvernul Tofan din Republica Moldova, motiv pentru care va demisiona din funcția de deputat.

„Am rezonat puternic cu viziunea domnului Vasile Tofan, noul premier al Republicii Moldova, pentru această țară: ca Republica Moldova să devină cea mai primitoare țară pentru antreprenori”, a spus Năsui.

Năsui a primit deja cetățenia Republicii Moldova, printr-un decret semnat de președinta Maia Sandu – o condiție legală pentru deținerea funcției de ministru.