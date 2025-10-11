Când partidul se bagă și-n farfurie. “Gospodina”, de la boema restaurantelor interbelice din București la cantinele și bucătăriile de bloc

„Gospodina” de la Sala Palatului. Foto: Arhiva de Fotografii și Diapozitive U.A.R. via B365.ro

Instaurarea regimului comunist “democrat-popular” de inspirație sovietică, în 1947, avea să schimbe Bucureștiul în feluri radicale care încă pare imposibile și neverosimile.

Structura societății și modul ei de viață au fost profund modificate.

Comuniștii nu au naționalizat doar proprietăți, ci și un mod de viață, ca să reinventeze “la joie de vivre” în varianta orânduirii socialiste.

Boieria, plăcerile culinare simandicoase, meniurile rafinate pentru obraze subțiri, mai pe scurt stilul de viață interbelic este înfierat pentru putreziciunea și imoralitatea lui și înlocuit cu “alimentația echilibrată”, uniformă, atent supravegheată de forurile înalte ale Partidul Muncitoresc Român, ulterior P.C.R.

