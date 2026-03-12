Când pică Floriile în 2026

Creștinii ortodocși vor sărbători Floriile în 5 aprilie, iar catolicii în 29 martie.

În acest an, Paștele ortodox va fi în 12 aprilie, iar cel catolic, în 5 aprilie.

Sărbătoarea Floriilor este întotdeauna în duminica dinaintea Paștelui, marcând intrarea lui Iisus în Ierusalim și începutul Săptămânii Mari.

În anul 2026, Floriile ortodoxe sunt sărbătorite în 5 aprilie, cu o săptămână înainte de Paștele Ortodox. La catolici, Floriile vor fi în 29 martie.

Conform calendarului ortodox, Floriile nu pot fi niciodată mai devreme de 28 martie, dar nici mai târziu de 1 mai.

Floriile marchează intrarea lui Iisus în Ierusalim și reprezintă una dintre cele mai importante duminici din calendarul ortodox. Credincioșii duc ramuri de salcie la biserică pentru a fi sfințite, iar apoi le folosesc în casă pentru protecție și binecuvântare.

„Duminica Floriilor este cea mai importantă sărbătoare a Postului Paștilor, întrucât ea amintește creștinilor momentul în care Mântuitorul a hotărât să-și înfrunte potrivnicii. Am putea spune că, începând din această zi, intrăm în timpul tare al sărbătorii, rememorând și trăind spiritual patimile Lui”, scrie Narcisa Știucă în volumul Spirala Sărbătorilor – Rosturi, tâlcuri și deslușiri.

Salcia este „emblema” vegetală a acestei sărbători, fiind primul arbore care înverzește.

Din punct de vedere liturgic, din această zi începe Săptămâna Patimilor, iar în biserici se oficiază în fiecare seară Deniile, slujbe prin care credincioșii îl petrec pe Hristos pe drumul Crucii, până la moarte și Înviere.