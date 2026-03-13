Cum a motivat instanța condamnarea cu suspendare a medicului Dorel Săndesc, după un accident rutier mortal. „Menirea sa este de a salva vieți”

„Un eveniment cu totul izolat în viaţa inculpatului”, astfel a fost considerat de către judecător, potrivit motivării deciziei, accidentul provocat de medicul Dorel Săndesc la începutul lunii aprilie 2018, în urma căruia o femeie de afaceri din Timișoara a murit la 9 luni distanță de la incident.

Victima accidentului provocat de medicul Dorel Săndesc în 2018 a fost internată timp de 9 luni într-un salon al clinicii ATI condusă de acesta. În fața judecătorilor, doctorul a declarat că „s-a implicat în asigurarea celor mai bune condiții de îngrijire și tratament”, luând legătura și cu experți internaționali.

La proces, avocații săi au cerut expertize pe motiv că infecțiile nosocomiale pe care victima le-a contactat în secția ATI ar fi cauzat decesul victimei. Șocul septic a fost reținut și de medicii legiști în documentul de deces.

Pedeapa orientată spre minimum prevăzut de lege

Vineri, Judecătoria Timișoara a decis condamnarea medicului Săndesc la 1 an și 8 luni închisoare cu suspendare pentru ucidere din culpă. Decizia nu e definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel.

Doctorul Dorel Săndesc a fost condamnat o pedeapsă orientată spre minimum prevăzut de lege, deși nu a uzat de procedura simplificată, care i-ar fi redus limitele de pedeapsă cu o treime. Instanța a reținut circumstanțe atenuante, invocând „eforturile depuse de inculpat pentru înlăturarea și diminuarea consecințelor infracțiunii”.

Săndesc a contestat probatoriul procurorilor, considerând că nu este singurul vinovat de producerea. A dat vina pe victima aflată pe bancheta din spate a autoturismului pe care l-a lovit, spunând că nu purta centura de siguranță, și pe soțul acesteia că a circula cu 60 de km/h.

În încercarea de a-l scăpa de acuzația de ucidere din culpă, avocații săi au susținut clarificarea cauzelor decesului, invocând că victima a murit din cauza șocului septic, urmare a infecțiilor contactate în spital.

„Regretă foarte mult săvârşirea infracţiunii”

Deși a admis că „a avut o atitudine parțial cooperantă cu organele judiciare, a recunoscut nuanţat săvârşirea faptei”, judecătorul a apreciat eforturile pe care medicul Dorel Săndesc le-a depus pentru tratarea victimei, subliniind în motivare că „va trebui să trăiască în continuare cu consecinţele produse prin neglijenţa sa”.

„Se poate lesne concluziona că inculpatul este o persoană educată, integrată în societate, apreciată în comunitate şi la locul de muncă, iar săvârşirea faptei prevăzute de legea penală pentru care este judecat în cauza pendinte apare ca fiind un eveniment cu totul izolat în viaţa inculpatului. De altfel, în declaraţiile inculpatului, acesta a subliniat că menirea sa este aceea de a salva vieţi şi că regretă foarte mult săvârşirea infracţiunii”, a notat judecătorul în motivare.

La stabilirea pedepsei instanța a reținută și durata mare de timp scursă de la data accidentului și până la pronunțarea sentinței.

Nouă luni în salonul ATI

În 2018, după accidentul produs de Dorel Săndesc, în presa locală din Timișoara au apărut acuzații că pacienta accidentată de medic beneficia de tratament preferențial. Aspectele legate de spitalizarea pacientei nu au fost niciodată clarificate public. Spitalul, condus în prezent chiar de Dorel Săndesc, s-a constituit parte civilă în dosarul de ucidere din culpă solicitând obligarea societății de asigurare la plata cheltuielilor de spitalizare.

Instanța a admis cererea și a obligat Omniasig, societatea la care Săndesc avea încheiată poliția la vremea respectivă, să plătească Spitalului Județean Timișoara 825.650,04 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor medicale acordate victimei în cele nouă luni de spitalizare.

Potrivit datelor din dosar, victima a fost internată la ATI din ziua accidentului- 9 aprilie 2018, până la deces- 31 ianuarie 2019. În documentele medicale se arată că femeia a murit din cauza unui „traumatism cranio-cerebral grav soldat cu hematom subdural și șoc septic final cu insuficiență multiplă de organe”.

Explicațiile medicului Săndesc: victima era vulnerabilă la infecții pentru că urma o cură de slăbire

În declarația dată în fața procurorilor și a judecătorilor, Dorel Săndesc a vorbit despre modul în care s-a ocupat de femeia rănită în accident.

„Inculpatul precizează că în toată acestă perioadă s-a implicat în asigurarea celor mai bune condiţii de îngrijire şi tratament, luând personal legătura cu numeroşi experţi naţionali şi internaţionali, inclusiv în ceea ce priveşte trimiterea acesteia la o clinică de recuperare din (…) şi (…). În ciuda stării foarte grave de la internare, cu comă profundă, evoluţia a fost favorabilă, coma a devenit tot mai superficială, pacienta şi-a reluat respiraţiile spontane şi nu a prezentat deficite motorii, mişcând toate membrele. De asemenea, în evoluţie, pacienta a devenit tot mai prezentă, comunicând cu membrii familiei şi personalul medical, executând comenzi motorii şi având reacţii emoţionale”, a reținut judecătorul în hotărârea pronunțată vineri.

În urma consultărilor avute cu experţii în recuperare medicală din țară și din străinătate estimările indicau şanse reale de recuperare şi supraviețuire, a declarat Dorel Săndesc judecătorilor. De altfel, au fost inițiate formalităţi pentru transferul pacientei într-un centru de recuperare în străinătate, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat din cauza agrăvării stării de sănătate, pe fondul bacteriilor contactate în spital.

Dorel Săndesc a pus evoluţia nefavorabilă a cazului pe seama victimei. A susținut că aceasta se se afla de câteva luni într-o cură agresivă de slăbire, necoordonată medical iar acest lucru a determinat „o afectare serioasă a imunităţii şi hipoproteinemie, tulburări evidenţiate de la internare şi care au determinat o sensibilitate crescută la infecţii, septicemie, care au dus la afectarea mai multor organe şi deces”.

În ciuda deznodământului tragic, medicul a afirmat că a păstrat relații apropiate cu familia victimei, care îl sună ”chiar şi în prezent pentru a-l consulta în diferite probleme profesionale, respectiv medicale”.

Referitor la accident, Dorel Săndesc a admis că „trebuia să se asigure mult mai bine”.

Decizia pronunțată vineri de Judecătoria Timișoara poate fi contestată în termen de 10 zile.

Accidentul de care este acuzat Dorel Săndesc a avut loc 9 aprilie 2018 într-o intersecție din localitatea Giroc de lângă Timișoara. Medicul se afla la volanul unui autoturism Jaguar și nu a respectat indicatorul cedează trecerea, intrând într-un autoturism Dacia Logan în care se afla o familie din Giroc. În urma impactului, Loganul a fost proiectat într-un cap de pod.

Dorel Săndesc este unul dintre cei mai titrați medici ATI din România. Este profesor universitar și prorector al Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timisoara, șeful Disciplinei ATI, manager al Spitalului Clinic Județean Timisoara, președintele Comisiei consultative de experți ATI a Ministerului Sănătății și vicepreședinte al Societatății Române de Anestezie şi Terapie Intensivă.