Când sănătatea și bankingul se întâlnesc: Beneficii ING More gratuite pentru cei care aleg un abonament medical la Regina Maria

Tot mai mulți români nu mai caută doar servicii financiare, ci și un pachet care ține pasul cu viața și cu toate provocările ei, punând din ce în ce mai mult accent pe siguranță, sănătate și protecție. În acest context, ING și Rețeaua de sănătate Regina Maria au dezvoltat un parteneriat care aduce împreună protecție, servicii financiare și beneficii utilizate frecvent, într-o soluție integrată: Pachetul ING More, disponibil gratuit timp de 12 luni pentru cei care achiziţionează un abonament Regina Maria până la 31 mai.

Sănătatea și siguranța financiară devin priorități care merg mână în mână

Așteptările clienților față de serviciile financiare s-au schimbat vizibil în ultimii ani. Dincolo de operațiunile bancare de bază, oamenii caută soluții care să le ofere mai multă predictibilitate, acces rapid la beneficii relevante stilului lor de viață și mai puține decizii de gestionat.

Confortul cotidian este influențat în mod direct de două aspecte fundamentale: sănătatea și echilibrul financiar. Un control medical amânat, cheltuieli neprevăzute sau lipsa unei forme de protecție pot genera nu doar presiune financiară, ci și stres suplimentar într-un ritm de viață deja aglomerat. Această schimbare de perspectivă se vede și în rezultatele studiului Ipsos realizat pentru ING Global Research în noiembrie 2025.

Dacă alegi un abonament medical la Regina Maria, ești liber să te bucuri timp de un an de beneficiile gratuite ale Pachetului ING More

Clienții care achiziționează orice abonament medical Regina Maria și optează pentru pachetul ING More până pe 31 mai 2026, direct din Home’Bank sau într-un ING Office, pot beneficia timp de 12 luni de acces gratuit la un pachet cu avantaje estimate la o valoare de până la 440 de lei pe lună. Oferta ING este disponibilă pentru persoanele care au achiziționat orice abonament medical individual Regina Maria și vine ca parte a parteneriatului dintre cele două branduri, construit în jurul unui stil de viață mai echilibrat, cu mai multă grijă pentru sănătate, protecție și confort financiar.

ING More: un Pachet gândit pentru mai multă liniște și flexibilitate

Unul dintre elementele centrale ale pachetului ING More este componenta de protecție medicală, gândită pentru situațiile în care contează cel mai mult siguranța personală și a familiei. Asigurarea pentru afecțiuni grave este inclusă atât pentru titular, cât și pentru copiii minori, cu o acoperire de până la 20.000 de lei, oferind un sprijin financiar într-un context în care nevoia de protecție devine tot mai relevantă.

Pachetul ING More include beneficii care țin de gestionarea banilor în mod curent: dobândă de 10% pe an pentru economiile realizate prin Round Up, pentru primii 2.000 de lei, retrageri fără comision la ATM-uri din întreaga lume, transferuri și încasări fără costuri în lei și euro și schimb valutar avantajos în limita a 10.000 de lei pe lună. Sunt incluse, de asemenea, Cardul Visa Gold și accesul la cashback prin ING Bazar.

Pentru momentele în care contează mobilitatea, pachetul este completat de asigurare de călătorie pentru întreaga familie, acces în business lounge-uri din România, asistență rutieră în România și Europa, precum și 12% discount la BlackCab, astfel încât beneficiile să acopere atât rutina zilnică, cât și situațiile neprevăzute din deplasări. În plus, accesul la Visa Luxury Hotel Collection și ofertele speciale prin Visa Premium sunt gândite pentru un stil de viață activ și conectat la servicii premium.

O nouă direcție în oferta bancară, construită în jurul stilului tău de viață

Clienții își aleg tot mai des serviciile în funcție de cât de bine se potrivesc cu ritmul lor zilnic și cât de ușor le pot folosi. În acest context, ING More, unul dintre cele trei Pachete de cont curent ING, alături de ING Go și Extra, reunește într-un singur Pachet beneficii care țin de bani, protecție și mobilitate, de la economisire și operațiuni bancare curente, până la acoperire pentru situații medicale și avantaje pentru călătorii.

Mai multă coerență între serviciile pe care le folosești frecvent

Regina Maria vine în cadrul parteneriatului cu expertiza unui sistem medical construit în jurul prevenției și accesului facil la îngrijire, cu accent pe continuitatea relației cu pacientul și soluții medicale integrate. În paralel, ING își extinde rolul dincolo de bankingul clasic, punând accent pe beneficii concrete în utilizarea de zi cu zi și pe o experiență financiară mai simplă și mai unitară.

Împreună, cele două branduri propun o abordare în care grija pentru sănătate și gestionarea banilor sunt mai bine aliniate cu modul în care trăiesc oamenii astăzi – mai conectat, mai dinamic și mai orientat către soluții care economisesc timp și care aduc mai multă liniște în deciziile cotidiene.

Articol susținut de ING