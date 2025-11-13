Când se deschid cele patru mari Târguri de Crăciun din București. PMB vine anul acesta cu o mare noutate

La jumătatea lunii noiembrie, majoritatea marilor târguri de Crăciun din București au fost deja anunțate.

Chiar dacă ideea de Târg de Crăciun este relativ nouă în București, în comparaţie cu pieţele de Crăciun mult mai vechi din Europa, acum este, în mod sigur, un simbol al sărbătorilor de iarnă.

Anul acesta sunt câteva noutăți importante la acest capitol. De exemplu, Primăria Capitalei organizează de fapt trei târguri: unul la locul consacrat, în Piața Constituției, unul la Universitate și un altul pe esplanada Operei.

West Side Christmas Market va fi, clasic deja, în parcul Drumul Taberei, dar primarul Robert Negoiță a mutat târgul din Sectorul 3 din Hala Laminor în Piața Alba Iulia.

Anul acesta se va organiza un târg de Crăciun și în Sectorul 4 – Tărâmul de Gheață, în Parcul Lumea Copiilor.

Citește, pe B365.ro, când se deschid marile târguri de Crăciun din București.

[Foto articol © Vlad Ispas | Dreamstime.com]