VIDEO Când se redeschide circulația metroului în stația Piața Victoriei 2. Care e acum situația după ce a fost inundată cu „7 milioane de litri de apă”

E posibil ca circulația metrourilor prin stația Piața Victoriei 2 să fie reluată în această seară, a spus ministrul Transporturilor, Radu Miruță, după ce a fost la fața locului. Liderul sindical Marian Artimon a spus și el că apa începe să scadă: „Șina începe să devină vizibilă”, spune el, într-un video trimis către HotNews cu situația din stația inundată, la ora 15.15. Nu este clar însă daca se va și reuși reluarea circulației.

De miercuri dimineață, stația de metrou Piața Victoriei 2 a fost închisă temporar, după ce a fost inundată în timpul nopții de marți spre miercuri. De dimineață, acolo s-a lucrat pentru scoaterea apei.

Într-un videoclip transmis către HotNews la ora 15.15, sindicalistul Marian Artimon spune că șina de metrou se vede spre capetele de peron.

Sunt așteptate pompe de la Armată

„Avem undeva la 15 pompe Metrorex, două pompe Apa Nova, au venit și încă două pompe ISU. Așteptăm promisiunea de a aduce trei motopompe de la Ministerul Apărării pentru a evacua o cantitate mai mare de apă pe oră”, spune Artimon, în clip.

El adaugă și că lucrătorii de la Metrorex speră că vor evacua toată apa până la ora 20:00. „A scăzut undeva la 25 de centimetri, mai sunt undeva la 130 de centimetri. Dacă vor veni și pompele MApN vom putea evacua mai multă apă”, mai spune el.

Imagini de la metrou Victoriei / Video: Marian Artimon

„Încercăm să dăm drumul spre seară”

De pe peronul stației de metrou Piața Victoriei 2, ministrul Radu Miruță a spus că „preocuparea este de a da drumul la circulația de la metrou”. El a declarat că în stație s-a adunat un volum de aproximativ 7 milioane de litri de apă, potrivit Digi24.

„Cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență coordonează scoaterea apei de aici. Am venit să mă asigur că e maximul ce se poate face, să văd dacă din partea celorlalte instituții ale statului se mai poate oferi sprijin suplimentar”, a declarat Radu Miruță.

Potrivit ministrului, există și o limită a capacității tehnice, care încă nu a fost atinsă, dar care urmează să fie atinsă „în ceea ce privește gazele scoase de aceste pompe”.

Calculele făcute de lucrători arată că scoaterea apei va mai dura între 6 și 10 ore, în funcție de capacitatea pompelor. După evacuarea apei, urmează o acțiune de curățare a liniilor din partea celor de la Metrorex, de verificare a instalației electrice și se va da drumul la circulație.

Întrebat dacă vor putea bucureștenii să circule mâine dimineață cu metroul, el a susținut că, având în vedere situația de față, da. „Încercăm să dăm drumul spre seară”, a adăugat Radu Miruță.

Ce alternativă au călătorii

Potrivit Metrorex, circulaţia trenurilor pe Magistrala 1 se desfăşoară după cum urmează: