Când și în ce condiții spune Ilie Bolojan că ar putea crește salariile în sistemul public și pensiile. „Economia reală îți corectează derapajele”

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la Prima TV, că soluția pentru a avea mai mulți bani la buget este să fie încasate impozitele „pe care le-am stabilit și, prin măsurile pe care le luăm, să ducem mai mulți oameni în economie”.

Întrebat dacă personal își propune să majoreze pensiile înainte de rotativa guvernamentală, premierul a amintit că „până la sfârșitul anului 2026 salariile în sectorul public și pensiile au fost plafonate”.

„În condițiile în care la finalul anului 2026 România se va apropia cu deficitul de o valoare care se apropie de 6%, deci scădem cu peste două puncte procentuale, atunci, cu siguranță, vor fi condiții pentru ca salarizarea în sectorul public și pensiile să fie majorate, probabil pe baza unui calcul care ține cont de rata inflației, care ține cont de capacitatea de a suporta aceste creșteri într-o variantă sustenabilă”, a spus Ilie Bolojan.

„Dezelechilibrele pe care le generezi sunt invalidate de economia reală”

Bolojan a avertizat că „toate dezechilibrele pe care le generezi, prin niște măsuri care aparent sună bine, mai devreme sau mai târziu sunt invalidate de economia reală”.

„Ceea ce se întâmplă în această perioadă, prin toate măsurile care am fost forțați să le luăm, arătăm că economia noastră nu poate suporta lucrurile pe care le-am decis și, într-o formă sau alta, prin corecții guvernamentale, astea sunt corecții relativ controlate, sau necontrolat, prin niște inflații care nu mai sunt ținute sub control sau printr-o incapacitate de plată, economia reală îți corectează derapajele”, a continuat liberalul.

El a spus că „noi nu putem avea mai mulți bani, de exemplu, la bugetul de stat decât banii pe care îi luăm sub formă de taxe și impozite de la oamenii care lucrează în România”.

„Vrem să avem mai mulți bani la bugetul de stat, să asigurăm asistența socială, să facem investiții, să avem servicii de sănătate mai bune sau de educație? Înseamnă că ori avem mai mulți oameni în economie, acesta este unu lucru foarte important și trebuie să facem, avem prea puțini oameni în economie, sau impozităm mai mult de la cei care lucrează, dar nu putem avea mai mult și soluția nu este să luăm impozite mai mari, ci să le încasăm pe cele pe care le-am stabilit și, prin măsurile pe care le luăm, să ducem mai mulți oameni în economie”, a conchis premierul Ilie Bolojan.