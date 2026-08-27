Când va face Nicușor Dan următoarea desemnare pentru funcția de premier. „Este mult mai probabil un guvern cu miniștri politici”

Președintele Nicușor Dan a anunțat, joi seară, în conferința de presă de la Chișinău, că va relua la începutul lunii septembrie consultările cu partidele politice pentru formarea unui nou guvern.

„Cred că conştientizăm cu toţii că ar fi fost bine ca varianta Tomac să treacă acum trei sau patru luni, când a fost, şi să nu facem toată această echilibristică cu Parlamentul, cu sesiuni extraordinare. După cele două nominalizări am realizat că nu există şanse de majoritate pe perioada vacanţei parlamentare şi atunci, inclusiv din perspectiva agenţiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca ştirile din presa globală să fie: al treilea guvern n-a fost învestit, al patrulea guvern n-a fost învestit în România. Ăsta e motivul pentru care pe lunile iulie-august, în afară de discuţii permanente cu partidele politice, n-am făcut o desemnare”, a spus Nicușor Dan în conferință de presă la Chișinău, citat de News.ro.

„Acum, imediat, la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală, și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil”, a declarat Nicușor Dan, într-o conferință de presă susținută la Chișinău.

Președintele a precizat că prima rundă de consultări va avea loc înainte de plecarea sa la summitul Organizației Națiunilor Unite de la New York.

Nicușor Dan a refuzat să discute eventuale variante de majorităţi parlamentare care să susţină un viitor guvern.

„Nu vreau să mă lansez acum în… Bineînţeles că sunt multe ipoteze de lucru, că pe aceste ipoteze au fost nenumărate discuţii cu toate părţile, dar înainte să venim cu nominalizare, nu cred că e util să facem discuţia asta în spaţiul public”, a adăugat Nicuşor Dan.

Şeful statului a precizat că va fi, cel mai probabil, un guvern politic.

„În acest moment, nu văd susţinere pentru un guvern cu miniştri tehnocraţi. Deci este mult mai probabil un guvern cu miniştri politici”, a adăugat Nicuşor Dan.