LIVE De la Chișinău, vizibil crispat, Nicușor Dan a spus că reprimarea de la Revoluție este „o pată”, dar că șeful SPP nu a participat la ea

„Reprimarea manifestațiilor de la Revoluție și Mineriadă este o pată în istoria România. E regretabil că Parchetele nu au elucidat până acum. Orice persoană care a reprimat, participând la una din aceste acțiuni de reprimare, din punct de vedere moral nu are ce să caute într-o funcție din statul român. Domnul Pahonțu nu este în această situație”, a spus președintele Nicușor Dan, la Chișinău, la mai bine de o zi după dezvăluirile despre generalul Pahonțu, șeful SPP.

Președintele Nicușor Dan susține, joi seara târziu, o conferință de presă la Chișinău, după ce a participat la reuniunea trilaterală de mai devreme cu Maia Sandu și cu Volodimir Zelenski, desfășurată cu ocazia sărbătoririi Zilei Independenței Republicii Moldova.

Întâlnirea trilaterală s-a desfășurat după ce Nicușor Dan și Maia Sandu au participat la o parada militară care s-a desfășurat în Piața Adunării Naționale din Chișinău. Zelenski nu a fost prezent la acel eveniment.

Pe 27 august, Republica Moldova celebrează 35 de ani de la proclamarea Independenței, evenimentele organizate în acest an fiind derulate sub genericul „Independența ne unește”.

Principalele declarații ale președintelui Dan:

Am avut discuții bilaterale azi cu doamna Maia Sandu. Am discutat proiecte comune, concrete, precum transportul, energia, tranzitul la vamă.

Am vizitat Cahul, oraș cu care avem proiecte culturale.

Cu președintele Zelenski am discutat despre școlile românești. Am reconfirmat poziția Ucrainei față de minoritatea românească. Am primit asigurări că școlile românești nu vor avea de suferit în urma reformei ucrainene din toamna anului viitor.

În această seară am avut un eveniment în apele teritoriale românești. O navă a fost lovită. Din fericire membrii echipajului au fost salvați. Garda de Coastă a intervenit prompt, nimeni nu a fost rănit.

Întrebări și răspunsuri:

-Ați discutat cu Zelenski despre atacurile lor asupra portului Novorosiisk, unde trece petrol kazah?

-Am discutat înainte. Ce am discutat azi a fost ca aceste discuții să fie mai rapide. Repet, de câte ori a fost nevoie, Ucraina a primit mesajele noastre și a acționat rapid

–Când veți desemna un nou premier?

-Acum conștientizăm toți că ar fi fost bine ca varianta Tomac să treacă. După cele două nominalizări am realizat că nu există șanse de majoritate pe perioada vacanței parlamentare, și ar fi fost tare nefericit ca știrile să fie că al treilea guvern nu a fost investit. Acesta e motivul pentru care în iulie și august nu am făcut o desemnare. La 1 septembrie vom avea o nouă consultare, formală sau informală

-Când veți numi șefi la servicii, pe fondul scandalului Pahonțu?

– În primul rând, SPP nu e serviciu secret. Cum ambasadorii, dacă nu apărea criza politica, care ne-a luat tuturor mare parte din energie, schimbarea s-ar fi produs în vară. Acum o să ne consultăm cu ei, să vedem cum e mai bine. SRI nu are șef și aici e o discuție pe care să o avem cu partidele. Am considerat că nu e util să suprapun subiectul peste formarea guvernului.

-Ce ce puteți spune despre viitorul guvern?

-În acest moment, nu văd susținere pentru un guvern cu miniștri tehnocrați. Este mult mai probabil un guvern cu miniștri politici.

-Cine este vinovat pentru eșecul legii salarizării?

-Noi am fost mediatorii. Când ne-am implicat ca mediatori, lucrurile erau foarte puțin dezvoltate tehnic. Inclusiv acum două săptămâni a fost o discuție între sindicate și ministere, unii vorbeau de 3 miliarde, alții de 4 miliarde. Munca asta făcută în sute de ore de discuții trebuia făcută înainte.

-Criza energiei – a fost bine gestionată?

-Am discutat mult cu premierul pe subiectul acesta. Cauzele sunt cu mult timp înainte. De ce nu am terminat centralele pe gaz, de ce nu am dragat Dunărea, de ce nu am investit în baterii… Toate țin de o strategie cu mai mulți vinovați. A fost un pericol de decuplare a unor consumatori industriali, nu unul pentru consumatorii casnici.

-Cum cooperează Republica Moldova cu România în cazul dronelor?

-Acum există un protocol prin care România și Republica Moldova schimbă date permanent. În ce privește capacitatea de a le doborî, nici o țară nu are capacitatea de a acoperi tot teritoriul, deci încearcă să optimizeze. Dar este un fenomen relativ recent și până acum sunt progrese mari.

–Veți convoca CSAT și veți solicita solicita schimbarea dlui Pahonțu.

-Este o ședință CSAT pe 7 septembrie. Nu are legătură cu acest caz. Reprimarea manifestațiilor de la Revoluție și Mineriadă este o pată în istoria România. E regretabil că Parchetele nu au elucidat până acum. Orice persoană care a reprimat, participând la una din aceste acțiuni de reprimare, din punct de vedere moral nu are ce să caute într-o funcție din statul român. Dl. Pahonțu nu este în această situație.

–Ați spus la începutul mandatului dumneavoastră că veți face evaluarea domnului Pahonțu. Ați făcut-o?

-O evaluare a SPP am făcut-o cu propriile simțuri. Pare că funcționează, un serviciu profesionist. Și reacțiile serviciilor externe cu care tangențial m-am intersectat sunt în aceeași direcție. O evaluare managerială nu am făcut special pentru domnul Pahonțu, deoarece sunt multe multe alte restanțe mult mai importante. Eu am văzut un articol de presă cu un titlu care nu e justificat de conținut. Nu știu care e scandalul.

Nicio reacție până acum despre Pahonțu

Șeful statului nu a avut nicio reacție oficială până acum, la mai bine de o zi de la publicarea investigației Recorder și a dezvăluirilor Snoop despre șeful SPP, Lucian Pahonțu.

Potrivit informațiilor HotNews din surse la curent cu programul președintelui, Nicușor Dan intenționează să răspundă la întrebări pe toate temele.

Ultima lui conferință de presă a fost pe data de 16 iulie, când șeful statului a participat la expoziția „SUA-România. Istorie, diplomație și drumul spre democrație”, iar apoi a răspuns întrebărilor jurnaliștilor.

Investigațiile Recorder și Snoop

Potrivit unei investigații publicate miercuri de Recorder, Lucian Pahonțu a făcut parte din forțele de represiune trimise de dictatorul comunist Nicolae Ceaușescu să înăbușe protestele izbucnite în 21 decembrie 1989, în zona Hotelului Intercontinental din București. Actualul șef al SPP a fost implicat și în evenimentele din 13 iunie 1990, când sute de persoane au fost bătute și arestate de forțele de ordine în Piața Universității, conform Recorder.

În Dosarul Revoluției, Pahonțu a susținut că nu a avut niciun contact cu manifestanții care demonstrau împotriva regimului Ceaușescu.

Atât fostul președinte Traian Băsescu, cât și fostul premier Ludovic Orban au declarat în interviuri separate pentru HotNews că, în opinia lor, Lucian Pahonțu trebuie schimbat de la conducerea SPP după materialul Recorder.

Pahonțu nu a depus niciodată declarația privind colaborarea cu Securitatea

De asemenea, site-ul de investigații Snoop a descoperit cum au subminat Lucian Pahonțu și SPP procesul legal, astfel ca timp de 18 de ani generalul să nu primească din partea CNSAS nicio decizie, albă sau neagră, privind calitatea de lucrător al Securității.

Verificarea din oficiu a lui Pahonțu de către CNSAS nu a început „cu prioritate”, în 2008, odată cu intrarea în vigoare a noii Legi a deconspirării.

CNSAS poate demara verificarea din oficiu doar dacă Pahonțu depune o declarație pe proprie răspundere, impusă de lege, a argumentat Consiliul.

Prin aceasta, șeful SPP ar trebui să-și asume, sub sancțiunea falsului în declarații, dacă a fost sau nu lucrător sau colaborator al Securității.

Declarațiile șefilor de servicii și ale adjuncților lor trebuie depuse la „șeful instituției din care fac parte”, conform legii. Adică generalul Lucian Pahonțu trebuia să depună declarația la directorul SPP Lucian Pahonțu, în 30 de zile de la numirea în funcție, spune legea.

Deși lipsa declarației a împiedicat verificarea din oficiu, aceasta a început la cererea unei persoane fizice. Cercetarea durează de 18 ani, pentru că presupune verificări în arhivele altor instituții, care nu trimit mereu informațiile, a descoperit site-ul de investigații Snoop.

Iar legea nu spune ce instituție ar trebui să aplice sancțiuni și nici nu le precizează.

Lucian Pahonțu conduce SPP din decembrie 2005.

Pahonțu, la masă cu Nicușor Dan

În prima conferință de presă de la Cotroceni, președintele Nicușor Dan a fost întrebat de reporterul HotNews dacă apreciază că „a deține 20 de ani funcția de șef de serviciu secret este eficient în privința standardului democratic al funcționării serviciilor secrete?”.

Șeful statului a răspuns că „evaluează”.

Lucian Pahonțu a apărut recent într-o fotografie stând la masă cu președintele Nicușor Dan, Rareș Bogdan, europarlamentarul liberal anti-Bolojan, Eugen Tomac și Victor Negrescu (PSD). Fotografia a fost surprinsă în perioada negocierilor pentru un nou guvern, după ce cabinetul Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură PSD-AUR.