Când va fi Black Friday 2025 la eMAG

eMAG a anunțat că va organiza Black Friday 2025 în data de 7 noiembrie, mai devreme față de alți ani. Primul Black Friday la eMAG a fost în 2011, pe data de 25 noiembrie, iar de atunci data a fost mutată spre prima parte a lunii. eMAG nu anunță momentul zilei când începe Black Friday 2025, însă în 2024 startul a fost la 7.14.

În România, Black Friday este cu trei săptămâni mai repede decât cel „original”, din SUA.

Șefii eMAG spuneau anul trecut că organizează atât de repede Black Friday pentru ca toate coletele să ajungă la clienți până la Sfântul Andrei și Ziua Națională, perioadă de minivacanță, când mulți oameni sunt plecați.

eMAG nu a anunțat încă date despre ofertele de Black Friday 2025, însă, în general, reducerile medii anunțate în anii trecuți erau 30-35%.

Clienţii eMAG au comandat, de Black Friday 2024, produse în valoare de aproape 900 de milioane de lei în 17 ore, creștere de 22% față de 2023. Ponderea plăților cu cardul a ajuns la 73% din totalul comenzilor.

Anul trecut, aproape 650.000 de clienți au comandat de pe eMAG în ziua de Black Friday.

În 2023, Black Friday a început la eMAG la ora 7.15, în timp ce în 2022 startul a fost dat la 7.20, iar în 2021, cu cinci minute mai târziu (7.25).

Black Friday este în România „sinonim” cu eMAG și creșterile eMAG reflectă creșterea generală a fenomenului. În 2011 eMAG vindea de 8 milioane euro, în 2013 de 23 milioane euro, în 2016 de 300 milioane lei, iar în 2022, de 644 milioane lei.

În SUA, Black Friday este mereu spre final de lună noiembrie, iar în 2025 va fi pe data de 28.