Când va fi depusă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan și câte semnaturi s-au strâns

Liderii PNL participă la consultări cu partidele parlamentare organizate de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, 22 aprilie 2026. Inquam Photos / Octav Ganea

Moțiunea de cenzură, inițiată de PSD împreună cu AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, urmează să fie depusă marți, la Parlament, au declarat surse politice pentru HotNews.

Potrivit surselor citate, textul moțiunii de cenzură este deja finalizat. Inițiatorii au strâns mai mult de 233 de semnături de la PSD, AUR, PACE Întâi România, S.O.S. România, POT, neafiliați, au precizat surse politice pentru Agerpres.

Pentru ca Guvernul să fie îndepărtat este nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru. Odată trecută o moțiune de cenzură, Executivul pică și e nevoie de noi negocieri politice pentru formarea unei majorități parlamentare care să susțină un nou Guvern.

Moțiunea de cenzură va fi depusă marți, la ora 14, potrivit surselor HotNews. După aceea, Birou Permanent Reunit al Parlamentului va stabili calendarul moțiunii.

Potrivit Constituției, moţiunea de cenzură se dezbate după 3 zile de la data când a fost prezentată în şedinţa comună a celor două Camere.

Având în vedere că în conducerea Parlamentului există o majoritate formată din partidele inițiatoare este posibil să fie acceptat un calendar accelerat pentru demersul de a-l da jos pe Ilie Bolojan din fruntea Guvernului.

Astfel, textul moțiunii ar putea fi citit mâine în Parlament și săptămâna viitoare ar urma să fie dat votul, potrivit TVR Info.

Liderul AUR, George Simion, a înaintat ca termen pentru votul din Parlament data de 5 mai.

În textul moțiunii consultat de HotNews sunt invocate motive legate de starea economiei românești și inițiatorii acuză Guvernul că „pregătește cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii”, potrivit unui draft al documentului, care poate suferi modificări.







