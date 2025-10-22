Când va fi următorul exercițiu de mobilizare a rezerviștilor în București. Unde crede șeful Armatei că a fost cea mai mare problemă la mobilizarea de acum

România nu intră în război și nici nu trimite militari în Ucraina, dar „ne pregătim ca pentru un război”, spune șeful Statului Major al Armatei, generalul Gheorghiţă Vlad. El spune că cel mai mare exercițiu de mobilizare a rezerviștilor care s-a desfășurat săptămâna trecută în București și Ilfov „și-a atins toate obiectivele”, însă a existat „o mare vulnerabilitate”.

Circa 83% din rezerviștii din București și Ilfov mobilizați pentru exercițiul desfășurat săptămâna trecută s-au prezentat la ordin, arată datele Ministerului Apărării prezentate miercuri, într-o conferință de presă.

Nu există poligoane pentru rezerviștii din București și Ilfov

În cadrul exercițiului MOBEX B-IF 25 au fost chemate peste 10.000 de persoane, conform surselor HotNews, însă nu doar din Armată, ci și din structuri precum MAI, Jandarmerie sau Pompieri, SRI sau ANP. Este vorba despre persoane care au făcut armata înainte de 2004, înainte ca ea să nu mai fie obligatorie. Doar rezerviștii MApN și STS, însă, au fost duși în poligon să facă și instrucție și trageri.

Generalii Armatei, detalii despre exercițiul MOBEX B-IF 25 – Pe hartă se văd procentele de prezență la diverse exerciții de mobilizare din țară

În rândul rezerviștilor MApN și STS, prezența a fost de 81%, iar dintre aceștia 71% au și primit instrucție în poligon.

„La acest exerciţiu de mobilizare am avut un specific aparte. În cele două unităţi administrativ-teritoriale, adică Bucureşti şi Ilfov, nu avem niciun poligon care poate fi folosit pentru antrenarea rezerviştilor şi a militarilor activi pentru trageri. De aceea, am fost obligaţi să folosim poligoanele din cele cinci judeţe adiacente Ilfovului, un număr de şapte poligoane pe care le-am folosit pentru instruire”, a explicat șeful Direcţiei Personal şi Mobilizare din Statul Major al Apărării, Iulian Daniliuc.

Daniliuc a precizat că toţi rezerviştii MApN au avut echipament nou, au primit o masă caldă, 2 litri de apă, iar celor care locuiesc în afara Bucureştiului sau Ilfovului le-a fost decontat transportul.

Generalul din Armată spune că „rezerviştii şi-au îndeplinit bine sarcinile repartizate în cadrul exerciţiului”.

Fără amenzi pentru absențe, deocamdată

Legea 446/2006 prevede, la articolul 80, că „neprezentarea la exerciţiile şi antrenamentele de mobilizare” de către cetăţenii încorporabili şi de către rezervişti reprezintă contravenție. La articolul 81, sunt detaliate și amenzile. Încălcarea prevederii de mai sus se sancționează cu 2-6 puncte de amendă. În condițiile în care în 2025 punctul de amendă este de 202,5 lei, amenda pe care o pot primi cei care nu se prezintă la exercițiile desfășurate de MApN este între 405 lei și 1.215 lei.

Reprezentanții Armatei spun că deocamdată nu au fost date sancțiuni pentru absențe.

„Încă nu a fost dată nicio amendă. În baza legii pot fi acordate amenzi doar la un refuz direct. Încă nu a fost definitivată situația. Toate documentele pleacă de la unități către centrele militare, e o durată mai lungă”, a răspuns Iulian Daniliuc, şeful Direcţiei Personal şi Mobilizare din Statul Major al Apărării.

11% dintre rezerviști, probleme de sănătate

„Deşi iniţial au fost manifestate uneori atitudini de surprindere sau chiar de îngrijorare la începutul exerciţiului, la finalul acestuia au plecat cu un moral ridicat şi dorinţa de a participa mai des la astfel de exerciţii. Surprinzător, ar spune unii. Este cel mai înalt grad de satisfacţie pe care l-am întâlnit la exerciţii de mobilizare în cei trei ani de când lucrez în această direcţie”, a spus Iulian Daniliuc.

El a precizat că toți rezerviștii au completat la final un chestionar de feedback, anonim, iar scorul de satisfacție final a fost de 4,65 din 5.

Satisfacția rezerviștilor mobilizați – scorul obținut după completarea chestionarelor finale

Dintre rezerviștii MApN care au ajuns la unitățile militare, circa 11% au avut afecțiuni care i-au oprit să mai ajungă în poligon.

„În ceea ce priveşte condiţia fizică a rezerviştilor este specifică societăţii româneşti de acum. Din cei care trebuiau să se prezinte şi să iasă la activităţi în poligon, în jur de 11% au avut anumite afecţiuni de toate tipurile. Ce se întâmplă cu acei oameni? Nu au putut să fie echipaţi să meargă în poligon. Au venit cu documente justificative, unităţile au strâns toate acele documente justificative, vor fi înaintate centrelor militare, aceştia vor fi trimişi către comisiile de evaluare, care vor decide dacă sunt apţi sau inapţi şi în situaţia în care sunt declaraţi inapţi vor fi scoşi din rezerva de mobilizare”, a spus generalul Iulian Daniliuc.

Ce n-a mers bine la exercițiu? Răspunsul Șefului Armatei

Reprezentanții Armatei au susținut, în conferința de presă, că în cea mai mare parte exercițiul s-a desfășurat fără probleme, iar imaginile cu cozile de la unele unități ce au apărut în presă nu au fost de la unități ale MApN.

De la MAI nu a fost prezent nimeni la conferința organizată de Armată, deși oficialii de la interne au fost invitați să participe, spun reprezentanții MApN.

Întrebat, la rândul său, ce n-a mers bine la exercițiul de mobilizare din București și Ilfov, șeful Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, a vorbit despre comunicarea strategică.

„Ce n-a mers? Comunicarea, comunicarea strategică. Chiar dacă am avut – şi domnul ministru (ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu -n.r.) am văzut că a făcut într-un interviu – specificaţia că de când planificăm acest exerciţiu au fost 480 sau 490 ceva de comunicări referitoare la exerciţiu. Din punct de vedere al impactului media sau al mesajului, mesajul nu a ajuns către cetăţean sau a fost tratat ca o ştire la categoria „şi altele”.

Cred că aici trebuie să lucrăm mai mult din punct de vedere instituţional, cred că de aici trebuie să ne sprijiniţi şi dumneavoastră, presa, mai mult în comunicarea cu cetăţeanul. E un punct de vedere personal”, a răspuns generalul Gheorghiţă Vlad.

„Avem o populație responsabilă”

El a spus că, dacă avem un procent de 83% la mobilizarea pentru exerciţii, înseamnă că „mai avem cetăţeni responsabili”:

„Avem o populaţie responsabilă. Dacă avem procent de prezentare peste 80- 83%, înseamnă că încă mai avem cetăţeni responsabili care privesc siguranţa naţională ca o necesitate a fiecărui cetăţean. Procentele respective pe mine mă mulţumesc.

Da, este natura umană ca, în cazul unui conflict, parte din cetăţenii României să aleagă să părăsească teritoriul naţional. Am văzut şi în Ucraina, dar în egală măsură am văzut şi imediat după Revoluţie. (…) Vom avea şi cetăţeni care vor decide, vor fi opţiuni individuale, dar noi ca politică de stat trebuie să încurajăm ca cetăţeanul român şi trebuie să facem educaţie în acest sens, să fie responsabil şi să îndeplinească misiunile constituţionale, atribuţiile constituţionale”.

Când va fi următorul exercițiu de mobilizare în București

Întrebați de HotNews când va mai fi organizat în București-Ilfov un nou exercițiu de mobilizare a rezerviștilor, reprezentanții MApN au răspuns că un nou exercițiu asemănător va fi organizat în 2026, dar că el nu va deveni un exercițiu anual.

„Sunt unități diferite care vor fi implicate. Bucureștiul și Ilfov fiind unități administrativ teritoriale atât de mari, le-am selectat în așa fel încât să facem o parte anul acesta și o parte anul viitor”, a spus generalul Daniliuc.

Generalul Geroghiță Vlad a vorbit și despre dimensiunea dezinformării care a apărut odată cu cel mai mare exercițiu de mobilizare a rezerviștilor în zona București – Ilfov.

„Nu intrăm în război, dar ne pregătim ca pentru un război”

„În momentul de faţă, nu avem nicio informaţie care să ne conducă la o ipoteză de agresiune, de producere a unei agresiuni asupra teritoriului naţional. Am spus, în schimb, că România are nevoie de o populaţie pregătită, de o economie naţională capabilă să ducă şi un efort de război şi, nu în ultimul rând, de un plan de combatere a dezinformării şi a fake news-ului.

Cea de-a treia componentă este foarte importantă şi aţi văzut şi dumneavoastră cu ocazia acestui exerciţiu de mobilizare că narativele au fost folosite astfel încât să inducă panică – chemăm rezerviştii la mobilizare ca să îi trimitem la război, ca să îi trimitem în Ucraina, că Armata României este nepregătită şi s-a văzut o talpă de bocanc zburată sau o coadă la o unitate militară”, a declarat şeful Statului Major al Apărării.

„Au fost foarte multe narative folosite, nu în scopuri pentru întărirea securităţii naţionale. Nu intrăm într-un război și nici nu trimitem militari în Ucraina. În schimb, ne pregătim ca pentru un războii”, a spus generalul Gheorghiţă Vlad.