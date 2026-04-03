Prețuri în creștere la biletele de avion și risc de anulare a zborurilor în această vară. Efectele penuriei de kerosen

După un prim anunț făcut de compania aeriană low-cost spaniolă Volotea privind reducerea zborurilor sale, a venit apoi rândul Ryanair și Lufthansa să aducă vești proaste. Compania aeriană irlandeză a anunțat că, în cazul în care războiul din Golf nu va înceta în termen de o lună, aprovizionarea cu combustibil către Europa ar putea fi întreruptă începând din iunie.

Directorul general al Ryanair, Michael O’Leary, spune că lipsa combustibilului pentru avioane ar putea constrânge compania aeriană low-cost și rivalii săi să ia în considerare anularea unor zboruri în timpul sezonului estival, relatează ziarul italian Il Fatto Quotidiano, citat de Rador Radio România. La rândul său, şi compania aeriană națională germană Lufthansa se pregătește pentru situația de urgență luând în considerare posibilitatea de a ţine la sol 40 de avioane în timpul sezonului estival.

Problema, după cum a explicat un alt ziar italian, Corriere della Sera, este că ultima livrare de kerosen pentru aviație va ajunge în Europa pe 9 aprilie, în portul Rotterdam din Olanda. Acesta e transportat de petrolierul singaporez „Rong Lin Wan”, care a trecut prin Strâmtoarea Ormuz cu puțin timp înainte de închidere.

„Conform estimărilor noastre, până la sfârșitul lunii aprilie, începutul lunii mai, ne vom trezi că vom avea în Europa jumătate din kerosenul necesar”, a declarat pentru Corriere della Sera șeful operațiunilor uneia dintre cele mai mari companii de pe continent. „Am putea câștiga trei până la cinci săptămâni apelând la o parte din rezervele noastre strategice și amânând operaţiunile de curățare a rafinăriilor, care au loc de obicei primăvara. Însă nu va fi suficient”.

Riscul imediat este că în lunile următoare vor creşte prețurile biletelor

Cifrele nu sunt deloc încurajatoare. Deja de săptămâna trecută importurile de combustibil pentru avioane în Europa au scăzut cu 40%, atingând cel mai scăzut nivel din 2022, când războiul din Ucraina a oprit comerțul.

În acest context, o companie aeriană low-cost precum Ryanair riscă o reducere a aprovizionării. „Dacă războiul se termină și Strâmtoarea Ormuz se redeschide până la mijlocul sau sfârșitul lunii aprilie, nu ar exista niciun risc”, a declarat O’Leary pentru Sky News. „Dacă în iunie, iulie sau august s-ar înregistra un risc de 10% sau 20% pentru aprovizionarea cu combustibil, noi și alte companii aeriene va trebui să evaluăm anularea zborurilor, sau reducerea capacității”.

Riscul imediat este că în lunile următoare vor creşte prețurile biletelor. Conform estimărilor directorului general al Ryanair, tarifele ar putea crește cu peste 3% în timpul verii. În ianuarie, compania aeriană low-cost a declarat că și-a acoperit 80% din necesarul de combustibil până în martie 2027, pe baza unui preț al țițeiului de 67 de dolari pe baril. Astăzi, preţul barilului este de 106 dolari.

Deocamdată, Lufthansa nu a luat nicio decizie oficială cu privire la anularea zborurilor, însă directorul general Carsten Spohr a anunțat că prețurile biletelor vor fi afectate de creșterea costurilor combustibilului. Guvernul cancelarului Friedrich Merz a intervenit deja, aprobând un plan de reducere a taxei de trafic aerian începând din iulie, într-un efort de a sprijini sectorul aviației. „În cazul în care vor apărea lipsuri de kerosen, este probabil ca acestea să se resimtă mai întâi în afara Europei”, a asigurat Spohr, adăugând că unele aeroporturi asiatice nu mai acceptă zboruri suplimentare din cauza disponibilității limitate de combustibil.

Când sosește ultima livrare de kerosen pentru Europa

Nava petrolieră „Rong Lin Wan”, un gigant al mărilor, cu o lungime de 250 de metri, navighează în prezent de-a lungul coastei Africii de Vest. Când va acosta în portul din Rotterdam, în Olanda, la sfârșitul zilei de 9 aprilie, va fi ultima navă încărcată cu combustibil pentru aviație care a putut părăsi Golful Persic cu destinația Europa, scrie Corriere della Sera, citat de Rador Radio România.

După ce a plecat din Mina Al Ahmadi (Kuweit) pe 26 februarie, inițial cu destinația Malta, potrivit Marine Traffic, a ajuns exact la timp pentru a trece prin Ormuz înainte de blocarea strâmtorii de către Iran. După aceea, nu va mai sosi din Orientul Mijlociu combustibil pentru avioane pentru transportatorii europeni.

Prin urmare, una dintre cele mai semnificative consecințe ale războiului dintre SUA, Israel și Iran afectează transportul aerian. Europa nu importă cantități mari de țiței din Golf, dar aproximativ jumătate din combustibilul pentru avioane din aeroporturile europene provine de la rafinăriile din Strâmtoarea Ormuz, conform datelor oficiale. O altă sursă semnificativă este India, dar, odată cu această criză care a lovit cel mai puternic Asia de Sud-Est, petrolierele își direcționează acum traficul spre Est, unde companiile au marje de profit mai mari.

Europa se aprovizionează și din Statele Unite și Africa de Vest, dar acest lucru nu este suficient pentru a umple golul. Conform unei analize a datelor oficiale realizate de ziarul Corriere della Sera, în 2025, în timp ce Italia producea local 674.000 de barili de combustibil pentru avioane, aceasta consuma aproape dublul acestei cantități (1,3 milioane), importând astfel jumătate din necesarul zilnic. Polonia a trebuit să își procure aproape 97% din kerosen din străinătate, Grecia 82%, iar Spania și Portugalia 70%.

Situația critică nu apare de nicăieri. După cum relata cotidianul italian în luna noiembrie, Europa se confruntă cu o scădere a aprovizionării cu kerosen de mai mulți ani. Acest lucru nu se datorează doar închiderii rafinăriilor și scăderii producției locale de combustibil pentru avioane (deoarece este mai puțin profitabilă), ci și reglementărilor de mediu care impun o utilizare mai mare a biocombustibililor (care sunt insuficienți și costă de cinci ori mai mult) și sancțiunilor împotriva Rusiei, care reduc rapid disponibilitatea.

„Dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă în aprilie, mii de zboruri vor trebui anulate”

Potrivit firmei de analiză Vortexa, importurile de combustibil pentru avioane în Europa au scăzut la 420.000 de barili pe zi, în scădere cu 40% față de săptămâna precedentă și cel mai scăzut nivel din martie 2022, la scurt timp după invazia Rusiei în Ucraina și blocada energetică impusă prin sancțiuni.

Între timp, stocurile de la instalația de depozitare independentă Amsterdam-Rotterdam-Anvers, un centru comercial pentru petrol, sunt deja sub media perioadei, potrivit Insights Global.

„Înlocuirea acestor volume va fi extrem de dificilă, mai ales că furnizorii alternativi tradiționali – cum ar fi Coreea de Sud și China – introduc restricții la export pentru a-și proteja piețele interne, având în vedere că peste 50% din țițeiul care tranzitează Strâmtoarea Ormuz se îndreaptă spre Asia de Est”, argumentează George Shaw de la Kpler. „Acest lucru provoacă fluctuații puternice pe piața din Singapore și determină navele încărcate să se abată de la rutele europene pentru a exploata oportunități cu valoare mai mare în alte părți”.

„Toate companiile aeriene lucrează la un plan de urgență în cazul în care nu există suficient combustibil pe aeroporturi pentru toată lumea sau dacă acesta se termină”, afirmă un director general. „Calculul este simplu: nu poți opera același număr de zboruri fără aceeași cantitate de combustibil pentru avioane. Dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă în aprilie, vom vedea sute de avioane la sol și mii de zboruri vor trebui anulate”. Lufthansa, printre alte scenarii, ia în considerare să lase la sol 20-40 de avioane.

Nu este vorba doar de cantitate, ci și de preț. În ultimele zile, o tonă de kerosen a ajuns la aproape 1.800 de dolari, mai mult decât dublul prețului de la sfârșitul lunii februarie. Situația este agravată și de faptul că mulți transportatori au făcut achiziții în avans – și la prețuri controlate – de combustibil pentru avioane, dar și-au bazat acordurile pe costul țițeiului. Ceea ce a crescut și mai mult este „crack spread”, adică marja de rafinare, care nu este inclusă în contracte și, prin urmare, este suportată în întregime de transportatori.

Temeri privind o penurie chiar în sezonul estival

Cea mai mare îngrijorare pentru directorii companiilor aeriene europene se referă la sezonul de vară. Dacă situația nu se rezolvă curând, riscul este ca între iunie și septembrie – când traficul și veniturile ating vârful – să existe o penurie care va forța reducerea operațiunilor, în special pe aeroporturile turistice și pe insule, care sunt mai greu de reaprovizionat.

Și chiar dacă Ormuz s-ar redeschide în curând, o redresare completă ar dura săptămâni sau luni. Printre măsuri, în cazurile extreme, se numără reducerea zborurilor pe rutele cu cele mai mari frecvențe zilnice și reducerea operațiunilor către Asia sau pe rute mai lungi.

„Dacă războiul se termină și Strâmtoarea Hormuz se redeschide până la mijlocul sau sfârșitul lunii aprilie, atunci nu există niciun risc pentru aprovizionare”, a mai declarat pentru Sky News Michael O’Leary, CEO al Ryanair, principala companie aeriană low-cost din Europa. „Dacă războiul continuă și întreruperile de aprovizionare persistă, credem că există un risc real ca o parte limitată – poate 10%, 20% sau 25% – din aprovizionarea noastră să fie în pericol între mai și iunie”.

Olivier Jankovec, directorul general al ACI Europe, asociația care reprezintă aeroporturile continentului, oferă asigurări. „Sondajul nostru privind aprovizionarea cu combustibil pentru avioane în aeroporturile europene arată că 86% dintre respondenți raportează niveluri normale ale stocurilor. Prin urmare, nu există indicii ale unui risc imediat de penurie sistemică în aeroporturi”. Acestea fiind spuse, avertizează Jankovec, „este necesară o anumită prudență” și solicită „o cartografiere cuprinzătoare a producției de combustibil pentru avioane și a capacității de rafinare în raport cu producția reală și planificată”.