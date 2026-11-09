Când va prezenta ministrul de Finanțe situația financiară a țării. Nazare spune și ce trebuie făcut pentru a fi evitată creșterea taxelor în 2027

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a estimat că raportul privind situația financiară a țării va fi prezentat în a doua parte a săptămânii, dar a menționat că acest lucru depinde și de momentul în care vor veni datele de la celelalte ministere.

Nazare a susținut, într-un interviu acordat luni pentru Antena 3, că raportul va fi unul „complet” și „echilibrat”.

„Pregătim un raport asupra situației financiare a țării, care va fi un raport complet, un raport credibil, un raport echilibrat, pe care, așa cum mi-a cerut și primul ministru, Luca Niculescu, îl vom prezenta în următoarele zile, în următoarea săptămână, imediat după mijlocul săptămânii acesteia. Deci avem raportul într-o fază avansată de pregătire. Depindem, în schimb, însă, și de raportările fiecărui minister în parte (…). Cum le primim pe toate, le integrăm și prezentăm raportul public”, a declarat oficialul.

Ce a spus despre taxe și impozite

Alexandru Nazare a susținut că Guvernul nu își dorește să majoreze taxele, dar că sunt necesare „economii” și „să elimină risipa” pentru a nu fi luate în calcul astfel de creșteri în 2027.

„Nu ne dorim să majorăm taxele. Nu vrem să fim forțați de împrejurări pentru a face asta. Credem că o majorare a taxelor ar afecta proiecția de creștere economică în 2027. Avem nevoie de o creștere cât mai serioasă în 2027 ca să putem să facem procesul de consolidare mai ușor de suportat”, a spus ministrul Finanțelor.

„De aceea, orice măsură care aduce atingere procentului de creștere economică din 2027 nu e o măsură dezirabilă, dar asta înseamnă că, pe de altă parte, trebuie să luăm măsuri, să facem economii, să umblăm la cheltuieli, să eliminăm risipa, să comasăm o parte din agenții, să venim cu o serie de măsuri reale, credibile, credibile aici la Bruxelles, astfel încât să putem să evităm o astfel de situație, în care ne-am uita la o creștere a taxelor în 2027”, a continuat el.

Ministrul a spus că Guvernul încearcă să evite „orice măsură care ar putea să aducă atingere creșterii economice” și să se orienteze, în schimb, spre acele investiții care chiar au un factor de multiplicare mare, chiar au un aport la creșterea economică”, în condițiile în care astăzi „avem o proiecție de contracție, ușoară contracție, 0,4%”.

„În orice caz, nu intenționăm să creștem TVA. Acea ipoteză, legată de creșterea impozitelor la proprietate de 27 de ori, care a indus panică, nu a existat în niciun moment, deci nu vom avea impozitul la valoarea de piață introdus în 2027, nu există așa ceva și aș vrea încă o dată să fac această precizare, pentru că a fost foarte multă panică indusă în România”, a mai declarat ministrul Alexandru Nazare.