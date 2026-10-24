Când pot ajunge primii pacienți la Spitalul Regional din Iași. Ministrul Rogobete a vizitat șantierul

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete a declarat, sâmbătă, că lucrările la Spitalul Regional de Urgenţe (SRU) Iaşi ar urma să ajungă la nivelul zero la începutul anului viitor, iar primii pacienţi ar putea fi primiţi în 2029, informează Agerpres.

Aflat la Iaşi, el a precizat, în timpul vizitei pe şantierul SRU, că darea în folosinţă a unităţii medicale ar putea fi extinsă până în 2029.

„Termenul final al proiectului, adică termenul de finanţare, este 2029. Am prelungit termenul pentru că experienţa ultimelor proiecte ne-a arătat că pot exista tot felul de blocaje: fie administrative, fie tehnice, blocaje în aprovizionarea cu materiale, de exemplu. Şi atunci, pentru a nu mai ajunge în punctul în care am putea avea proiecte în stadiul de 90% să nu mai poată continua finanţarea, am hotărât finanţarea pe o perioadă cât mai largă. Este şi perioada de finanţare a exerciţiului financiar european actual. Deci, cumva, suntem încadraţi în această activitate de finanţare. Eu cred că termenul de execuţie va fi cel anunţat iniţial”, a spus Rogobete.

Ministrul a explicat că, în primele luni de lucru, constructorul SRU Iaşi s-a concentrat pe consolidarea terenului, o etapă complexă, ale cărei rezultate nu sunt încă foarte vizibile. Potrivit acestuia, pentru stabilizarea solului au fost montate peste 22.000 de elemente de consolidare.

„Proiectul a fost deblocat în anul 2022-2023. Pe vremea aceea eram secretar de stat, profesorul Rafila era ministrul Sănătăţii. Împreună am reuşit să deblocăm toate cele trei spitale regionale: Craiova, Iaşi şi Cluj-Napoca. La Craiova lucrările sunt avansate, au depăşit etajul 4. La Iaşi, contractul a fost semnat la finalul anului trecut, dacă nu greşesc, iar lucrările au început undeva în primăvara acestui an. Chiar dacă nu se vede o mare evoluţie, (…) în toată această perioadă au fost realizate lucrările de consolidare a terenului, au fost montate peste 22.000 elemente pentru stabilizarea terenului. Lucrările încep să se vadă”, a declarat ministrul Sănătăţii.

Câteva luni de testare funcțională

Totodată, acesta a afirmat că, „din discuţiile avute cu constructorul, undeva la începutul anului viitor putem ajunge la nivelul zero, putem ajunge practic la finalizarea minus doi, minus unu şi parter”.

De asemenea, Rogobete a mai spus că „primii pacienţi vor fi trataţi după darea în folosinţă a Spitalului Regional de Urgenţă din Iaşi, la finalul anului 2028-2029”.

„Din momentul în care este finalizată construcţia şi dotarea, mai este nevoie de trei-şase luni pentru testarea funcţională, pentru organizarea administrativă şi pentru primirea tuturor avizelor”, a explicat jurnaliştilor Alexandru Rogobete.

Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi va fi construit pe un teren din zona Moara de Vânt, pus la dispoziţie de municipalitate. Unitatea va fi desfăşurată pe o suprafaţă de teren de 120.000 de metri pătraţi în zona Moara de Vânt şi va avea o suprafaţă construită totală de 202.689 de metri pătraţi, care cuprinde nouă etaje, 850 de paturi şi 20 de săli de operaţie.

În această unitate medicală, care va înlocui actualul Spital Judeţean de Urgenţe „Sf. Spiridon”, îşi vor desfăşura activitatea aproximativ 3.000 de persoane. Conform proiectului, SRU trebuie construit pe parcursul a 48 de luni, cu bani alocaţi din fonduri europene, un împrumut de la Banca Europeană de Investiţii şi de la bugetul de stat.