Când vor avea loc noi negocieri de pace între Ucraina şi Rusia. Precizările lui Budanov

O nouă serie de negocieri în format trilateral (cu medierea SUA), menite să pună capăt războiului din Ucraina, ar putea avea loc la sfârşitul săptămânii, a declarat luni presei şeful de cabinet al preşedintelui Volodimir Zelenski, Kirilo Budanov.

„Cred că va fi la sfârşitul săptămânii, săptămâna aceasta”, a declarat Kirilo Budanov pentru portalul ucrainean Novyny.Live, care l-a întrebat despre următoarea serie de negocieri, citează News.ro.

La întrebarea privind data următoarei runde de negocieri, dacă este vorba de 26 februarie, şeful Biroului Preşedintelui a răspuns: „Mi se pare că s-a spus deja oficial că va fi în jurul datei de 27 februarie, plus-minus o zi sau două. Adică 26 februarie se încadrează perfect în acest interval de timp”, scrie şi publicația Ukrainska Pravda.

„Suntem în prezent în proces de pregătire”, a adăugat Budanov. „E o chestiune de protocol: când să vină fiecare, unde şi aşa mai departe. Toate cele trei părţi trebuie să se pună de acord între ele. Chiar patru părţi – mai este şi gazda. Dar noi ne pregătim”, a precizat el.

Kirilo Budanov a mai spus că următorul schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina ar putea avea loc săptămâna aceasta.

Fără a da cifre precise, el a sugerat că acest schimb ar putea fi mai important decât precedentul, în cadrul căruia cele două ţări au predat câte 157 de prizonieri de război fiecare.

„Nu este un secret: negocierile nu sunt uşoare, dar avansăm cu siguranţă şi ne apropiem de momentul în care toate părţile vor trebui să ia decizii finale – să continue acest război sau să treacă la pace. Sper că dreptatea va învinge până la urmă. Datorită eforturilor diplomatice şi sprijinului partenerilor noştri, în primul rând al SUA, ne apropiem pas cu pas de rezultat”, a mai spus Budanov, citat într-un comunicat al Președinției ucrainene.