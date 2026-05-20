Când vor fi reconectate unitățile nucleare de la Cernavodă / Răspunsul Ministerului Energiei

De peste o săptămână, România nu are nicio unitate nucleară funcțională, ambele fiind deconectate de la sistemul energetic național. Unitatea 1 este în oprire planificată pentru revizii care durează circa o lună, iar Unitatea 2 are transformatorul defect. HotNews a întrebat Ministerul Energiei care este situația de la Cernavodă, în condițiile în care Nuclearelectrica vorbește despre „o perioadă lungă de oprire” a Unității 2, fără să ofere un termen clar.

Unitatea 2 s-a deconectat automat de la rețea în seara zilei de 4 mai, în urma unei disfuncționalități la un izolator al unui transformator de evacuare a puterii. Nuclearelectrica a transmis, la solicitarea HotNews, că sunt lucrări care durează. Transformatorul de evacuare putere al Unității 2 Cernavodă va fi înlocuit cu unul de rezervă.

Situația a devenit mai complicată pe 10 mai 2026, la ora 11:00, când și Unitatea 1 a fost oprită. Ea a fost desincronizată de la sistemul energetic național conform unui grafic stabilit încă de acum 24 de luni. Opririle planificate au loc o dată la doi ani și sunt necesare pentru menținerea standardelor de securitate nucleară.

Fiecare dintre unități are o capacitate de 700 MW, astfel că aproximativ 1.400 MW vor lipsi temporar din sistem. Cele două reactoare asigurau circa 20% din necesarul de consum național.

Unitățile vor fi repornite în luna iunie

Ministerul Energiei a răspuns, la solicitarea HotNews, că „specialiștii estimează începutul lunii iunie 2026 pentru reconectarea Unității 2 la sistemul energetic național”.

După 10 iunie va fi repornită și Unitatea 1, aceasta în condițiile în care în mod obișnuit, reviziile durează o lună.

Întrebați dacă a existat vreun avertisment anterior privind starea transformatorului de la Unitatea 2, reprezentanții Ministerului Energiei au răspuns că „în exploatarea normală a instalațiilor industriale pot apărea situații ce nu puteau fi prevăzute prin nicio inspecție sau testare”.

„Există și situații în care pot apărea necesități obiective de înlocuire a unor echipamente, ulterior inspecțiilor din cadrul opririlor planificate, deși în urma inspecțiior, verificărilor tehnice și a lucrărilor de mentenanță periodică efectuate cu rigurozitate, nu există niciun semnal sau indiciu privind o posibilă vulnerabilitate”, a precizat Ministerul Energiei.

Întrebați de ce durează atât de mult trecerea pe un transformator de rezervă, Ministerul Energiei a spus că lucrările de înlocuire sunt complexe. Ministerul dă asigurări că Nuclearelectrica deține transformatorul de rezervă, aceasta fiind o obligație în industria nucleară.

„Unitatea 2 a CNE Cernavodă are transformator de rezervă, echipamentele de rezervă reprezentând o masură concretă și obligatorie”, a precizat Ministerul Energiei.

România acoperă deficitul cu importuri

În lipsa energiei nucleare, care asigură în mod normal aproximativ 20% din consumul național, România importă cantități mari la orele de vârf, cum ar fi cele de seară.

Potrivit datelor Transelectrica, la orele de de vârf, România importă până la 2.000 MW, consumul fiind de peste 6.500 MW. Cea mai mare parte din producția națională era acoperită de Hidroelectrica, urmată de centralele pe gaze.