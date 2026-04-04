Când vrea AUR să depună moțiune de cenzură. Ce spune numărul 2 din partid întrebat dacă se așteaptă ca PSD să-i susțină

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, spune că partidul este decis să depună moţiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan în fiecare sesiune parlamentară, iar în actuala sesiune, cel mai probabil acest demers va fi făcut în luna mai, după ce vor fi anunţate datele oficiale privind starea economiei.

„Acum, ca principiu, în săptămâna mare nu prea cred că e normal să facem moţiuni de cenzură. Eu, personal, am anunţat şi am vorbit şi cu colegii că ar fi foarte interesant să avem această dezbatere a moţiunii de cenzură undeva pe 13 mai sau după, în ziua în care vom avea oficial al treilea trimestru de scădere economică, adică deja criză în toată regula. Pentru că atunci se va comunica oficial de la Institutul Naţional de Statistică rezultatul pe primul trimestru. Acum, rezultatul este anticipat, că toţi indicatorii care compun indicatorul ăsta global de creştere economică arată foarte prost pentru economia României pe primul trimestru”, a afirmat Petrişor Peiu sâmbătă, la Prima Tv, conform News.ro.

Întrebat dacă se aşteaptă ca social-democraţii să susţină moţiunea AUR, el a replicat: „Nu ştiu ce să spun”.

Reprezentantul AUR este de părere că PSD poate depune propria moţiune de cenzură, amintind că, în trecut, PSD a răsturnat prin moţiune, în Parlament, Guvernul condus, la acea avreme, de Sorin Grindeanu, actualul preşedinte al partidului.

„Părerea mea e că ei negociază. (…) Numirea şefilor parchetelor, respectiv şefilor celor două servicii de informaţii, SRI şi SIE. Şi cred că PSD-ul este cumva parte în această împărţire. Eu cred că nici nu concepe să nu obţină. (…) Cu certitudine vor ceva aici”, a spus parlamentarul AUR, care crede că social-demcoraţii „aveau alte aşteptări de la coalitia pe care au constituit-o” şi „şi-au imaginat că vor avea un rol mai pregnant”.

„Grindeanu a escaladat mult prea mult nivelul conflictului şi acum e greu să ieşi“

Senatorul AUR consideră PSD nu doreşte să iasă de la guvernare, ci doar vrea schimbarea lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului.

Peiu crede că liderul PSD, Sorin Grindeanu, „a escaladat mult prea mult nivelul conflictului şi acum e greu să ieşi dintr-un conflict pe care tu însuţi l-ai escaladat atât de mult”:

„PSD nici nu-şi propune să treacă în opoziţie, PSD, cel puţin declarativ, şi-ar propune se scape de Bolojan, să păstreze aceeaşi coaliţie. Acum, e greu de crezut că liberalii sau USR-iştii vor trece uşor peste faptul că PSD-iştii l-ar da jos pe Bolojan. Ei ar putea foarte bine să zică: „bine, dar la anul, când vă vine vouă rândul, nici noi nu o să-l mai votăm pe Grindeanu al vostru”. Deci cred că mai degrabă este o supralicitare ca să se obţină acum nişte chestiuni, eu nu ştiu ce negociază ei legat de numirile astea (la şefia serviciilor de informaţii – n.r.), sau probabil şi de alte numiri, numai că domnul Grindeanu s-a aruncat prea mult, a escaladat mult prea mult nivelul conflictului şi acum e greu să ieşi dintr-un conflict pe care tu însuţi l-ai escaladat atât de mult. Bolojan, şi el, la rândul lui, şi USR-iştii au pus paie pe foc, au escaladat şi au zis că gata, nu cedăm un pas. Şi e o coaliţie nefuncţională”.