Când vrea Guvernul să adopte pachetul 3 și măsurile economice / Daniel Constantin, propus de PNL președinte al ARICE. Adrian Zvînca, la ANOFM

Guvernul își propune să își asume răspunderea în fața Parlamentului pe reforma administrației publice centrale și locale și pe pachetul de măsuri pentru relansare economică în data de 29 ianuarie, conform anunțului făcut luni seară de PNL.

Premierul Bolojan a prezentat pachetul pentru reforma din administrație în fața Biroului Politic Național al PNL, precum și calendarul propus pentru adoptarea bugetului de stat pe anul 2026.

Potrivit liberalilor, forma agreată în coaliție în privința reformei este foarte apropiată de forma proiectului de lege de pe site-ul Ministerului Dezvoltării, iar premierul a propus ca pe data de 29 ianuarie să fie angajată răspunderea Guvernului în fața Parlamentului pentru acest proiect de lege.

În aceeași zi, Guvernul își propune să își angajeze răspunderea în fața Parlamentului și pe un pachet de măsuri de relansare economică. Forma va fi definitivată până pe 26 ianuarie, cu contribuția partenerilor din coaliție, au mai spus liberalii.

Ilie Bolojan a descris absorbția fondurilor din PNRR drept unul dintre obiectivele majore ale acestui an.

Propunerile pentru ARICE și ANOFM

Biroul Politic Național al PNL a aprobat o decizie de a-l propune pe Daniel Constantin pentru funcția de președinte al Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE).

Pentru funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), liberalii îl propun pe Adrian Zvînca.