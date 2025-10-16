Când vrea UE să fie gata zidul său anti-drone. O „foaie de parcurs” le va fi prezentată șefilor de stat și de guvern la summitul de săptămâna viitoare

Un soldat al armatei germane (Bundeswehr) demonstrează utilizarea unui dispozitiv portabil de bruiaj pentru drone HP 47 în timpul unui exercițiu de apărare împotriva dronelor, în Hamburg, pe 26 septembrie 2025. FOTO: Tobias SCHWARZ / AFP / Profimedia

Comisia Europeană a prevăzut într-un proiect confirmat miercuri de oficiali de la Bruxelles finalizarea așa-numitului „zid anti-drone” al Uniunii Europene până în 2027, relatează Agerpres citând agenția France Presse.

Liniile directoare ale proiectului redenumit EDDI (European Drone Defence Initiative – inițiativa europeană de apărare împotriva dronelor) urmează să fie prezentate joi. Crearea acestui sistem de apărare a fost decisă de UE în septembrie, în urma mai multor incursiuni ale unor drone rusești în spațiul aerian european.

Reacția NATO la încălcarea frontierei aeriene poloneze de către circa 20 de drone în 9 septembrie a evidențiat lacunele arsenalului aliat în fața amenințărilor de acest tip. Aliații au fost nevoiți să recurgă la rachete costisitoare pentru a doborî trei drone.

UE intenționează să folosească experiența Ucrainei, dobândită după invazia rusească începută în februarie 2022, pentru a implementa un sistem anti-drone mai adaptat și mai economic. Ucrainenii au deja capacități de producție industrială a dronelor și a interceptoarelor de drone, unice în Europa, și au promis că vor ajuta Bruxellesul în acest sens.

Anul viitor ar urma să fie instalat un sistem de detecție a dronelor cu senzori tereștri și din satelit. Vor fi adăugate până în 2027 capacitățile de urmărire și interceptare, mai întâi în țările de pe flancul estic al Uniunii, cele mai apropiate de frontiera Rusiei.

Inițiativa care va fi făcută publică joi se încadrează într-un program pe 5 ani pentru întărirea capacității de apărare a Europei, alături de alte proiecte importante, cum ar fi cele de apărare antiaeriană. „Foaia de parcurs” până în 2030 va fi prezentată șefilor de state și guverne la summitul UE de săptămâna viitoare, de la Bruxelles.

Mai multe țări, inclusiv Germania, au criticat „zidul anti-drone”, fiind îngrijorate de costurile ridicate și de suprapunerea cu competențele NATO și reticente față de implicarea Comisiei Europene în domeniul apărării, în care fiecare stat membru al Uniunii este suveran.