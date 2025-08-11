Candida auris și bacteriile au ucis un om în Spitalul Floreasca înainte cu șapte luni de cazul Laviniei

Lavinia Vlad nu a fost prima pacientă de la Spitalul Floreasca infectată cu Candida auris. În decembrie 2024, un alt pacient a murit infectat cu aceeași ciupercă, însă infectarea nu apare în evidența autorităților sanitare, scrie Europa Liberă. Familia pacientului a făcut plângere penală, iar alte două familii s-au alăturat demersului, întrucât membri de familie au murit în aceeași secție, existând indicii că tot infecțiile nosocomiale au fost cauza decesului.

În vara acestui an, în Centrul pentru Arși al Spitalului Clinic de Urgență (Floreasca) din București, singurul îndrituit să trateze mari arși, a fost depistat un focar de infecție cu Candida auris, la trei dintre cei șase pacienți. Unul dintre pacienți este Lavinia Vlad, a cărei soră a semnalat public modul neglijent în care a fost tratată. Însă nici ea, nici unul dintre ceilalți doi nu par să fie „pacientul 0”, adică pacientul de la care ar fi pornit răspândirea ciupercii periculoase.

Primul caz de Candida auris, descoperit de anul trecut

În toamna anului trecut, cu câteva zile înainte să moară, un pacient din secția clinică de Chirurgie Cardiovasculară de la Floreasca a fost depistat cu Candida auris, arată documentele văzute de Europa Liberă. Cazurile au fost depistate la aproximativ șapte luni distanță între ele, la secții diferite ale unuia dintre cele mai mari spitale de urgență din România. În ambele cazuri există dubii că ele ar fi fost raportate la Direcția de Sănătate Publică și mai departe, ierarhic.

Pacientul decedat anul trecut, Marin Vlase, a fost internat la etajul 6 al aceluiași corp de clădire în care a fost internată și Lavinia Vlad, însă la Chirurgie Cardiovasculară, până pe 1 decembrie 2024. Bărbatul de 72 de ani avea și alte infecții nosocomiale. El și alte două paciente s-au infectat unii pe alții, acuză rudele acestora.

În doar câteva săptămâni, cei trei au fost depistați cu două dintre cele mai periculoase bacterii intraspitalicești: Acinetobacter baumannii și Klebsiella pneumoniae. Toți trei au murit în decurs de trei săptămâni – cele două paciente, în noiembrie 2024, bărbatul – pe 1 decembrie 2024.

Ce reclamă familiile pacienților

În plângerea penală depusă de către familiile celor trei pacienți – Marin Vlase, Gabriela Popescu, Geta Ciupitu – sunt formulate următoarele acuzații:

pacienții nu ar fi fost izolați pentru a fi prevenită transmiterea infecțiilor nosocomiale;

nu ar fi fost administrat la timp tratamentul cu antibiotice (Popescu), iar cel antifungic ar fi fost întrerupt (Vlase);

nu ar fi fost raportate toate infecțiile nici către unitatea specifică a spitalului de combatere a infecțiilor (SPLIAAM), nici către autoritățile cu atribuții în materie – ANMCS, INSP și DSP;

nu ar fi fost făcută anchetă epidemiologică;

ar fi fost ascunsă cauza reală a cel puțin unui deces: șocul septic (Ciupitu).

„Au avut toți trei Acinetobacter și multiple infecții nosocomiale. Nu s-a dispus izolarea lor. Tata a avut și această Candida Auris. Lui nu i s-a administrat antibiotic. Asta rezultă în mod clar din fișele de tratament”, rezumă Nicoleta Vlase, fiica lui Marin Vlase.

Bărbatul din județul Vrancea a fost internat la secția Chirurgie Cardiovasculară a Spitalului Floreasca din București, unde a ajuns pe 4 septembrie, după ce a fost internat câteva zile la spitalul privat Sanador, unde i-au fost puse trei bypass-uri la inimă. A făcut pericardită și, în urma complicațiilor, a ajuns la spitalul de stat. Aici, a fost operat pe 17 septembrie pentru inflamația și iritarea pericardului.

„Medicul ATI a început să țipe că l-au lăsat cu puroi peste tot”

„S-a infectat la Floreasca pe 23 septembrie și până în 5 octombrie 2024 nu i-au administrat niciun antibiotic, aveau antibiogramă făcută din 23 septembrie la Klebsiella, cu încărcătură mare, peste 100.000 de unități. Faptul că era deja în urocultură era alt semn rău”, mai spune fiica lui Marin Vlase.

„Când l-a preluat medicul din ATI (Anestezie Terapie Intensivă), a început să țipe pe secție că l-au lăsat cu puroi peste tot, că nu i-au dat antibiotic. I-au administrat apoi în ATI antibiotic și tratamentele necesare, dar a fost târziu.”

Nicoleta Vlase, avocată de profesie, a depus plângeri penale la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București atât în cazul tatălui său, cât și în numele rudelor celorlalte două femei despre care a aflat – în timp ce se îngrijea de tatăl său – că au fost infectate în spital, cu alte două bacterii..

Infecția cu Acinetobacter baumannii, de pildă, spune avocata Vlase, s-a transmis de la un pacient la altul în doar șapte zile, fără să fie declanșată o anchetă epidemiologică. „Vă dați seama cum e realitatea, dacă eu am aflat din pură întâmplare situația asta”, spune femeia.

Spitalul Floreasca nu a transmis un punct de vedere, deși i s-a cerut unul din partea redacției Europa Liberă.

Rudele celor trei pacienți de mai sus, morți la secția de Chirurgie Cardiovasculară a Spitalului de Urgență Floreasca, acuză că bolnavii nu au fost separați – nici între ei, nici față de ceilalți pacienți. Din acest motiv, susțin rudele, ei s-au infectat și, la rândul lor, au infectat alți pacienți.

„Geta Ciupitu, care a venit la intervenție cu trenul, pe picioarele dânsei, după intervenția de valvă aortică a fost dusă în salon la ATI cu tatăl meu, care avea multiple bacterii. S-a infectat și dânsa și a murit. Apoi, Gabriela Popescu a fost ținută cu alți pacienți, ori ei au răspuns în fals că s-a instituit izolarea pacienților infectați când le-am făcut noi adrese”, susține Nicoleta Vlase care acuză că, în cazul pacientelor Gabriela Popescu și Geta Ciupitu, lipsesc din dosar fișele IAAM – adică cele în care ar trebui să se regăsească infecțiile asociate asistenței medicale.

„Când am ridicat foaia tatălui meu, am regăsit niște fișe IAAM. Mi se par mie incomplete, dar dacă se coroborează cu celelalte analize se vede că a fost infecție din plagă, din urocultură, din cateter”, spune fiica pacientului Marin Vlase.

Suspiciuni că infecțiile nu au fost raportate

Ea acuză că infecțiile nosocomiale în cazul tatălui său nu ar fi fost raportate nici măcar către Serviciul de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale (SPLIAAM) al Spitalului de Urgență Floreasca, adică decidenților din interiorul spitalului.

Nicoleta Vlase a făcut sesizări în acest sens, la începutul acestui an, către cele trei instituții responsabile de verificare și control: Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) și Direcția de Sănătate Publică (DSP).

A primit răspuns doar de la una dintre ele, din partea INSP, care i-a transmis că nu a primit vreo înștiințare cu privire la aceste infecții. ANMCS a răspuns petiției sale din 21 ianuarie cu o redirecționare a petiției „spre competentă soluționare” tot către Spitalul Floreasca. DSP nu i-a răspuns Nicoletei Vlase.

După internarea la Floreasca, medicul curant al lui Marin Vlase a fost timp de circa două săptămâni chiar șeful Secției Chirurgie Cardiovasculară, Horațiu Moldovan. Cândva între 17 și 23 septembrie s-a schimbat medicul curant, iar pacientul a fost preluat de dr. Silvia Preda.

Niciunul nu i-a spus Nicoletei Vlase despre infecțiile tatălui ei. „Când starea tatei s-a agravat […] am auzit doctorița din terapie intensivă: «pacientul ăsta este în șoc septic, cum ați putut să-l lăsați cu puroi în pampers și în dren?»”, a spus avocata.

Contactat de Europa Liberă, chirurgul Horațiu Moldovan și-a adus aminte de pacient, însă a spus că nu dorește să intre în detalii despre această situație: „Din păcate, a fost vorba de un pacient sever, care a avut o evoluție complicativă, într-adevăr nefericită. Nu mai am de ce să vă dau mai multe explicații, pentru că el a fost corect tratat, cu maxim profesionalism.”

Întrebat dacă cei trei pacienți au fost izolați și dacă infecțiile au fost raportate, șeful secției Chirurgie Cardiovasculară de la Floreasca a răspuns:

„Au fost tratați și poziționați în saloane corect, nu e nicio îndoială în acest sens (…) Au fost raportate, există rapoarte de la Direcția de Sănătate Publică, au fost raportate, lucrurile au fost gestionate cu profesionalism și cum trebuie.”

Potrivit celor spuse de aparținătorii celor trei, Marin Vlase era infectat deja cu Acinetobacter baumannii și cu Klebsiella pneumoniae când, pe 30 octombrie 2024, în salon a fost adusă, după o intervenție chirurgicală, Geta Ciupitu. Care avea să fie confirmată, la rândul său, cu Acinetobacter baumannii pe 4 noiembrie, după care și cu Klebsiella pneumoniae.

Cei doi ar fi fost internați în același salon câteva nopți, după care a fost adusă și Gabriela Popescu. Cea de-a treia pacientă a ieșit pozitiv la Acinetobacter baumannii la examenul bacteriologic din 11 noiembrie 2024.

Trei persoane vizate de plângeri penale

Toate aceste informații sunt prezente în plângerea penală trimisă de Nicoleta Vlase Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București.

Gabriela Popescu a murit pe 13 noiembrie 2024, la 74 de ani.

Geta Ciupitu avea 66 de ani și a murit pe 28 noiembrie 2024.

Marin Vlase s-a stins pe 1 decembrie 2024, la vârsta de 72 de ani.

În plângerile penale sunt vizate trei persoane cărora li se aduc următoarele acuzații:

Horațiu Moldovan, șeful secției Chirurgie Cardiovasculară – acuzat de ucidere din culpă, abuz în serviciu cu consecințe grave, fals intelectual, uz de fals în cele trei cazuri;

Silvia Preda, medic în secția Chirurgie Cardiovasculară – acuzată de ucidere din culpă, abuz în serviciu cu consecințe grave, fals intelectual, uz de fals și, în plus în cazul Vlase, de omor prin omisiune;

Bogdan Zidaru, managerul Spitalului Floreasca – acuzat de ucidere din culpă;

Spitalul Clinic de Urgență București nu a remis un punct de vedere cu privire la aceste acuzații.

Primele informații legate de prezența ciupercii Candida auris la Spitalul Floreasca au apărut luna trecută după dezvăluirile făcute de sora unei paciente.

Lavinia Vlad, sora Alinei Alexandru, a suferit arsuri pe 70% din suprafața corpului în noaptea de 31 mai spre 1 iunie, după explozia centralei din locuință. Ea a apucat să își scoată din foc cei doi copii. După 53 de zile de internare în Centrul de Arși de la Spitalul Floreasca, singurul centru din România acreditat pentru tratarea marilor arși, a fost transferată la un spital din Belgia. Banii au fost adunați în urma unei strângeri de fonduri.

HotNews a dezvăluit că medicii belgieni au descoperit că Lavinia este infectată cu Candida auris, altă formă decât benigna „candida”. Termenul folosit în spitalul din Charleroi este „molimă”, conform Alinei, sora pacientei, precum și încă unei surse HotNews care a discutat cu un medic din spitalul din Belgia. Candida auris este un fung deosebit de contagios, cu o rată de deces între 30 și 70% la pacienții infectați.

Inspecția Sanitară de Stat, trimisă în control de ministrul Sănătății, a cerut testarea tuturor pacienților internați în Centrul de Arși al Spitalului „Floreasca” și testarea personalului care lucrează cu arșii. Analizele au confirmat că 3 dintre cei 6 pacienți cu arsuri grave internați aici sunt infectați cu Candida auris.

În Centrul de Arși a fost declarat, pe 1 august, focar cu această infecție spitalicească multirezistentă deosebit de periculoasă – Candida auris.