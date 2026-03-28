Candidată la șefia ONU, susținută de state latino-americane, fără acceptul guvernului țării sale

Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva şi-a reiterat sâmbătă susţinerea pentru candidatura fostei şefe a statului chilian Michelle Bachelet la funcţia de secretar general al ONU, în pofida retragerii sprijinului guvernului actual de extremă dreapta din Chile, informează AFP, preluată de Agerpres.

Fosta preşedintă chiliană (2006-2010 şi 2014-2018) fusese propusă oficial în februarie de guvernul preşedintelui de stânga Gabriel Boric (2022-2026), împreună cu Mexic şi Brazilia, pentru a-i succeda portughezului Antonio Guterres, al cărui mandat se încheie la 31 decembrie.

„Brazilia va continua să sprijine, la fel și Mexicul, candidatura lui Michelle Bachelet la postul de secretar general al ONU”, a scris Luiz Inacio Lula da Silva pe platforma X.

„Ea posedă toate competenţele pentru a deveni prima femeie din America Latină care conduce organizaţia, promovând pacea, consolidând multilateralismul şi repunând chestiunea dezvoltării durabile în centrul agendei internaţionale”, a adăugat preşedintele Braziliei.

Miercuri, preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, şi-a reafirmat sprijinul pentru Michelle Bachelet.

„Considerăm că ea este persoana ideală pentru a conduce Naţiunile Unite şi, în ceea ce ne priveşte, vom continua să o sprijinim”, a afirmat Sheinbaum într-o conferinţă de presă.

Marţi, guvernul chilian i-a retras oficial sprijinul lui Bachelet. Noul preşedinte de extremă dreapta, Jose Antonio Kast, a declarat presei, fără alte precizări, că sprijinirea candidaturii fostei preşedinte ar fi „un cost important” pentru Chile.