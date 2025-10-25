Candidata stângii radicale devine președinte al Irlandei. Catherine Connolly critică reînarmarea Europei

Catherine Connolly, parlamentar din zona stângii radicale din Irlanda, a fost aleasă președinte cu o majoritate largă, iar partidele aflate la guvernare au recunoscut că au suferit o înfrângere severă, scrie Reuters.

Catherine Connolly (68 de ani) a candidat ca independentă, cu susținerea întregii opoziții de stânga. Estimările preliminare ale votului arată că au câștiga cu un scor dublu față de al următorului candidat, un demnitar care face parte dintr-unul din partidele de guvernământ.

John Carroll, secretarul general al partidului Fine Gael, a afirmat la postul RTE că datele arată că independenta Connolly va câștiga cu peste 60% din voturi, în timp ce candidatul partidului său, fostul ministru Heather Humphreys, va obține probabil puțin sub 30%. „Pare probabil că Catherine Connolly va fi aleasă și va trebui ca guvernul să colaboreze cu ea”, a spus ministrul Învățământului Superior James Lawless, membru Fianna Fail, un alt partid aflat la putere.

Connolly este de multă vreme un critic al Uniunii Europene într-o Irlandă copleșitor pro-europeană, ea denunțând în mod repetat planurile UE de creștere a cheltuielilor militare.

Multe dintre opiniile sale – de la punerea sub semnul întrebării a pozițiilor SUA, Marii Britanii și Franței în ce privește războiul din Gaza până la a compara reînarrmarea Germaniei cu cea din anii 30 – sunt mult la stânga a multora dintre partidele care au susținut-o, inclusiv a președintelui în funcție Michael D. Higgins.

Președintele Irlandei are mai mult un rol ceremonial, cu puteri rareori folosite privind controlul de constituționalitate al legilor, însă are atribuții în domeniul politicii externe.

Connolly a fost psiholog și avocat și a activat ca vicepreședinte al camerei inferioare după ce a fost aleasă prima dată în 2016. În timpul campaniei a reușit să atragă simpatia electoratului tânăr cu critici la adresa guvernului privind, printre altele, construcția de locuințe.

De asemenea, a beneficiat de problemele din coaliția de centru-dreapta, care a fost recent reconfirmată la putere. Humphreys a fost desemnată în grabă drept candidată după ce primul candidat s-a retras din cauza bolii. Candidatul Fianna Fail, fostul antrenor de fotbal gaelic Jim Gavin, s-a retras din cauza unui scandal financiar.