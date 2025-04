Candidatul care a insistat să își pună singur o întrebare, la dezbaterea electorală: „Și n-am de gând să vă răspund”

Candidatul independent la alegerile prezidenţiale John Ion Banu-Muscel a oferit, marţi seară, în cadrul dezbaterii electorale de la TVR, un moment care nu fusese prevăzut în cadrul formatului stabilit și care a stârnit râsul celor prezenți în sală, el insistând să își adreseze singur o întrebare.

„Întrebarea este adresată mie însumi”, a început el, moment în care un alt contracandidat i-a replicat: „Dar nu știți răspunsul”.

„Știu și răspunsul”, a spus John Ion Banu-Muscel. „N-am voie să îmi pun o întrebare?”, a continuat el, către moderatorul dezbaterii.

„E întrebare. Ce ziceți, am voie?”, i-a întrebat el pe contracandidații prezenți.

„Bun. Întrebarea către mine este: de ce sunt eu aici? De ce mă întreb asta? Pentru că am considerat, cu ceva vreme în urmă, că România are nevoie de o schimbare. Pentru asta, eu care am anumite calificări, calități, principii aș putea să ajut o schimbare în România. Dar știți ce am constatat? Cetățenii României sunt foarte reținuți că ar vrea o schimbare într-adevăr. Și asta doare. Dar mai mult, (remarc) că nici jurnaliștii, nici d-voastră domnilor jurnaliști, nu căutați să vedeți cum e o schimbare, cum ar fi o schimbare într-adevăr să se producă. Vă învârtiți în jurul celor 5 mușchetari (cei cinci candidați cotați cu șanse în sondaje, n.r.), aceeași 5 mușchetari ai partidelor care nu cred că vor aduce o schimbare majoră în România”, a mai spus el.

„Iar în ceea ce privește formatul acestei dezbateri, numai dezbatere nu este. Pentru că nu discutăm despre un plan al președinților, (…) planul prezidențial. Cetățenii habar nu au de ce suntem aici, în afară de can-can-uri la care dl. Antonescu (Crin Antonescu, n.r.) a vrut să răspundă, probabil că a făcut o glumă. Mai face dânsul, am văzut, și cu pedeapsa cu moartea, la care nu mă refer acum”, a continuat candidatul independent.

„Deci, domnilor, asta e întrebarea către mine și n-am de gând să vă răspund”, a conchis John Ion Banu-Muscel, stârnind din nou râsul celor din sală.