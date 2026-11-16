Candidatul învins de Maia Sandu participă la alegerile dintr-un teritoriu pe care Rusia îl vrea, în planul de pace, rupt de Moldova

S-a terminat primul tur a alegerilor din regiunea Găgăuzia a Republicii Moldova. Candidatul independent Alexandr Stoianoglo este pe primul loc. În planul Moscovei de pace după războiul din Ucraina, Găgăuzia ar urma să fie separată de Moldova.

Stoianoglo și Fiodor Gagauz, candidatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, se vor confrunta în turul al doilea al alegerilor pentru funcția de bașcan al Găgăuziei.

Stoianoglo conduce cu 38,44% din voturi, fiind urmat de Gagauz, cu 24,22%, potrivit rezultatelor publicate de Comisia Electorală Centrală, citate de Ziarul de Gardă.

Stoianoglo, fost procuror general al R. Moldova, este învinsul Maiei Sandu la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, când candidata PAS a fost realeasă cu peste 55% din voturi.

În cursa pentru funcția de bașcan s-au înscris opt candidați: Alexandr Stoianoglo, Fiodor Gagauz, Corneliu Dudnic, Ivan Cîlcic, Piotr Vlah, Ivanna Koksal, Serghei Anastasov și Oleg Garizan.

Peste 48.000 de alegători au votat la alegerile din Găgăuzia, iar la închiderea secţiilor de votare, la ora 21:00, prezenţa la urne era de 37,6%, astfel că pragul minim de participare necesar pentru validarea alegerilor, de 25%, a fost depășit.

Turul II va avea loc în două săptămâni – pe 29 noiembrie.

Alegeri anticipate după condamnarea Evgheniei Guțul

Regiunea Găgăuzia din sudul Republicii Moldova este locuită în principal de găgăuzi, un popor de origine turcică, și are o puternică afinitate istorică, politică și culturală față de Rusia.

Funcția de bașcan reprezintă cea mai înaltă autoritate executivă, bașcanul fiind și membru al Guvernului Republicii Moldova.

Alegerile anticipate pentru funcţia de başcan al Găgăuziei au fost organizate după condamnarea Evgheniei Guţul, fostul başcan, la 7 ani de închisoare în dosarul finanţării ilegale a fostului partid „Şor”.

Pe 17 august, Adunarea Populară a Găgăuziei a constatat vacanţa funcţiei, invocând sentinţa de condamnare menţinută în apel.

Pretențiile Rusiei dincolo de Ucraina

Publicația rusă independentă Echo a relatat că în timpul negocierilor de pace pentru războiul din Ucraina de la Abu Dhabi, Rusia a cerut transformarea Republicii Moldova într-o republică federală compusă din Moldova, Transnistria și Găgăuzia.

Planul prevede că, în cazul în care Moldova aderă la Uniunea Europeană, va fi organizat un referendum privind independența Transnistriei și a Găgăuziei.

În schimb, Rusia ar urma să-și retragă trupele din Transnistria, cu condiția menținerii neutralității militare a Republicii Moldova.

Fostul premier Ion Sturza a reacționat pe tema acestor informații, spunând că se „testează opinia publică”.

„Nu este nicio confirmare. Sunt confirmate doar niște lucruri generale pe care le-am văzut în agențiile de informații despre construcția unei noi structuri de securitate în Europa. Este prea simplist ca să cădem pradă acestor informații. Nici măcar diplomația cinică rusească nu-și permite să facă asemenea propuneri”, a declarat Ion Sturza, la Jurnal TV.

„Nu aș face panică. Aș plasa-o în zona de război informațional, testarea opiniei publice. Să vedem ce iepuri o să sară, cine o să amplifice”, a mai spus fostul premier moldovean.