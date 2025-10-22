Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Gabriela Firea sau Daniel Băluță. Anunțul lui Sorin Grindeanu

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat miercuri că PSD are măsurători în desfăşurare pentru a vedea cine are cele mai mari șanse pentru Primăria Capitalei. El a spus că şi Gabriela Firea, şi Daniel Băluţă „pot să câștige alegerile”.

„Am avut discuţii şi cu Daniel Băluţă, şi cu Gabi Firea. A rămas data de 7 decembrie. Vom demara în interiorul organizaţiei Bucureşti, urmând ca validarea să vină în Birou Permanent Naţional, a procedurii de desemnare a candidatilor”, a spus preşedintele interimar al PSD, citat de News.ro.

Grindeanu a anunţat că PSD are în curs şi mai multe sondaje.

„În acest moment, avem şi măsurători în desfăşurare, astfel încât să vedem cine are şansele cele mai multe. Amândoi sunt colegii mei şi amândoi sunt colegi care pot să câştige alegerile”, a spus preşedintele interimar al PSD.

Coaliția de guvernare a decis, miercuri, că alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc în 7 decembrie. PSD și-a impus cerința în privința candidaților, astfel că cele trei partide (PSD, PNL, USR) vor avea candidați separați.

Daniel Băluță, actualul primar PSD al Sectorului 4, conduce în intențiile de vot pentru Primăria Generală a Capitalei, cu 25%, potrivit unui sondaj CURS publicat duminică. Pe locul al doilea se află, la egalitate, Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), fiecare cu 18%, conform unui sondaj publicat duminică, 19 octombrie. Numele Gabrielei Firea nu a fost inclus în acest sondaj.

Sondajul a fost realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS) în perioada 8–17 octombrie 2025, pe un eșantion de 1.072 de respondenți din București, cu o marjă de eroare de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.