Sondaj CURS: Daniel Băluță, primul în intențiile de vot pentru Primăria Capitalei. Doi posibili candidați, la egalitate

Daniel Băluță, actualul primar PSD al Sectorului 4, conduce în intențiile de vot pentru Primăria Generală a Capitalei, cu 25%, potrivit unui sondaj CURS publicat duminică. Pe locul al doilea se află, la egalitate, Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), fiecare cu 18%.

Sondajul a fost realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS) în perioada 8–17 octombrie 2025, pe un eșantion de 1.072 de respondenți din București, cu o marjă de eroare de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Ce alte nume mai apar în sondaj

Anca Alexandrescu (independentă) este creditată cu 10%, Cristian Popescu Piedone (PNRR) cu 9%, iar Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli) și Mihai Enache (AUR) obțin câte 5%.

Vlad Gheorghe (DREPT) și Ana Ciceală (SENS) sunt la 3%, în timp ce alți candidați ar aduna 4% din opțiuni.

Ce arătau alte sondaje

Într-un sondaj Avangarde din 31 august, Daniel Băluță și Ciprian Ciucu erau la egalitate, cu câte 25%, urmați de Cătălin Drulă cu 20% și de independenta Anca Alexandrescu cu 18%, în timp ce ceilalți candidați nu depășeau pragul de 5%.

În barometrul CURS precedent, publicat pe 24 august, Băluță era cotat cu 24%, Drulă cu 20%, iar Cristian Popescu Piedone și Ciprian Ciucu aveau câte 11%.

Tot atunci, PNL a prezentat un sondaj INSCOP în care actualul primar al Sectorului 4 apărea tot în fruntea clasamentului, indiferent de scenariul testat pentru candidatura AUR – fie cu George Simion, fie cu Anca Alexandrescu.

Când ar putea avea loc alegerile

Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri că va propune săptămâna viitoare stabilirea datei pentru alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei, potrivit unui declarații făcute într-o emisiune la RRA. El a înaintat două date când poate fi organizat acest scrutin.

„Calendarul ne permite și voi susține săptămâna viitoare organizarea acestor alegeri sau în ultima duminică din noiembrie (n.r. 30 noiembrie) sau în prima duminică din decembrie (n.r. 7 decembrie), dar PSD a ridicat în coaliție condiția ca fiecare partid să aibă candidat propriu. Sigur, chiar dacă aceste lucruri nu au fost discutate în protocolul inițial, nu văd niciun fel de problemă să respectăm acest lucru, important este să avem alegeri în București”, a declarat premierul la Radio România.

Potrivit legislației, hotârârea de guvern privind convocarea alegerilor trebuie dată cu cel puțin 35 de zile înainte de data alegerilor. Ea este emisă de către premier, dar Bolojan a anunțat anterior că va aștepta un acord în coaliție.