Cândva unul dintre cei mai populari actori de la Hollywood, condamnat pentru o faptă petrecută acum 54 de ani. „Știa că fusese drogată și violată de Bill Cosby”

Un juriu civil din California a decis luni că actorul Bill Cosby este vinovat de drogarea și agresiunea sexuală a unei femei în 1972 și i-a acordat acesteia despăgubiri în valoare de 19,25 milioane de dolari, scrie CNN.

După un proces de aproape două săptămâni desfășurat la Santa Monica, jurații l-au găsit pe Cosby, în vârstă de 88 de ani, vinovat de agresiune sexuală și viol asupra Donnei Motsinger.

Avocata lui Cosby, Jennifer Bonjean, a declarat într-un e-mail că actorul și echipa sa de apărători sunt dezamăgiți și intenționează să facă apel împotriva verdictului.

Condamnare penală anulată pentru acuzații similare

Decizia a fost luată la aproape cinci ani după ce Cosby a fost eliberat din închisoarea din Pennsylvania, când Curtea Supremă a statului a anulat o condamnare penală bazată pe acuzații similare.

Potrivit CNN, Motsinger fusese chelneriță la un restaurant din Sausalito, lângă San Francisco, și a declarat în procesul intentat în 2023 că Cosby o invitase la spectacolul său de stand-up comedy la un teatru din San Carlos, localitate situată în apropiere. Ambii aveau în jur de 30 de ani la momentul respectiv. Ea a spus că Cosby i-a dat vin și două pastile pe care ea le-a crezut a fi aspirină și că își pierdea și își recăpăta cunoștința în timp ce doi bărbați o urcau într-o limuzină.

„S-a trezit în casa ei dezbrăcată complet, cu excepția lenjeriei intime – fără bluză, fără sutien și fără pantaloni”, se arată în proces. „Știa că fusese drogată și violată de Bill Cosby.”

În replică, avocații lui Cosby au susținut că acuzațiile se bazau aproape în totalitate pe speculații și presupuneri, afirmând că Motsinger „recunoaște fără rezerve că nu are nicio idee despre ce s-a întâmplat”.