HARTĂ. Cod roșu pentru mai multe regiuni ale țării. În unele zone, temperaturile vor atinge 40 de grade

Meteorologii au emis o avertizare cod roșu de caniculă pentru zilele de duminică și luni, în 16 județe, precum și alerte cod portocaliu și galben pentru aproape toată țara.

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat că, în weekend, valul de căldură se va extinde în toată ţara şi se va intensifica, iar nopţile vor fi tropicale.

Vineri şi sâmbătă, judeţele din Crişana, Maramureş, Banat şi Transilvania se află sub avertizare cod portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate, în timp ce restul ţării este sub cod galben.

Vineri şi sâmbătă, judeţele din Crişana, Maramureş, Banat şi Transilvania se află sub avertizare cod portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate, în timp ce restul ţării este sub cod galben. Duminică, 16 judeţe din Crişana, Maramureş, Transilvania şi din nordul Moldovei vor fi sub cod roşu de caniculă, fiind aşteptate temperaturi de până la 40 de grade, în timp ce aproape tot restul ţării va fi sub cod portocaliu.

În Bucureşti, temperaturile maxime vor fi de 34-35 de grade, chiar mai ridicate la începutul săptămânii viitoare.

ANM a prelungit până marţi, la ora 21.00, informarea privind valul de căldură, caniculă şi disconfort termic. Astfel, canicula se va extinde şi se va intensifica în vestul, nord-vestul şi în centrul ţării, iar de duminică şi în restul zonelor țării.

Va fi caniculă, vineri, în special în vest şi nord-vest, sâmbătă şi în centrul țării şi local în sud, iar de duminică în toată ţara. Disconfortul termic va continua să se accentueze, iar indicele temperatură umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi în zonele de câmpie, apoi şi în cele de deal.

Foto: ANM

Foto: ANM

Temperaturile maxime se vor situa între 32 şi 40 de grade. Nopţile vor fi tropicale, cu temperaturi minime între 18 şi 25 de grade. Potrivit meteorologilor, valul de căldură intens va persista şi în primele zile ale lunii iulie, iar temparaturile vor atinge 40 de grade în unele zone.

Avertizare cod roșu

Potrivit meteorologilor, în intervalul 28 iunie, ora 10:00 – 29 iunie, ora 10:00, va fi cod roșu de vreme deosebit de caldă în Crișana, Maramureș, Transilvania și în nordul Moldovei, unde se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. De asemenea, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, mai ridicate în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei, spre 39 – 40 de grade. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade.

Foto: ANM

Județele vizate de Cod roșu sunt: Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Mureș, Sibiu, Harghita, Covasna, Brașov, Suceava și Botoșani.

Conform ANM, tot până luni dimineața, va fi Cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat în zone din Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei. ITU va depăși pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime se vor situa între 34 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în Banat. Totodată, noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa, în general, între 17 și 22 de grade.

De asemenea, de duminică dimineața, până luni la ora 10:00, va fi în vigoare un cod galben de vreme caldă, în Dobrogea și în sud-estul Munteniei, unde se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, astfel că maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, disconfortul termic va fi accentuat, iar ITU va atinge pragul critic de 80 de unități.

Minimele termice se vor încadra între 19 și 21 de grade, mai ridicate spre 23 – 24 de grade, pe Litoral și în Delta Dunării.