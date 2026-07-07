Canicula și bolile cardiovasculare. Motivele pentru care temperaturile ridicate pot deveni un risc pentru inimă

În ultimii ani, verile din România au adus tot mai multe episoade de caniculă, cu temperaturi care depășesc frecvent 35-40°C și perioade prelungite de disconfort termic. Dacă pentru majoritatea căldura înseamnă oboseală și disconfort, pentru persoanele care suferă de boli cardiovasculare ea poate reprezenta un factor de risc important.

De ce este canicula un inamic al inimii?

Organismul încearcă permanent să își mențină temperatura în limite normale. Atunci când afară este foarte cald, vasele de sânge se dilată pentru a favoriza eliminarea căldurii, iar transpirația devine principalul mecanism prin care corpul se răcește. În același timp, se pierd cantități importante de apă și electroliți, iar deshidratarea poate îngroșa sângele și crește efortul pe care inima trebuie să îl depună pentru a pompa sângele către organe.

Pentru persoanele care suferă de boli cardiovasculare precum hipertensiune arterială, boală coronariană, insuficiență cardiacă, aceste modificări pot fi mai greu de gestionat. De aceea, canicula poate accentua simptomele deja existente și poate favoriza apariția unor probleme acute.

Cum îți dai seama că organismul este afectat de stresul termic?

Stresul termic nu înseamnă doar senzația de căldură excesivă. El apare atunci când organismul nu mai reușește să își regleze eficient temperatura și începe să transmită semnale că este suprasolicitat. Persoanele cu boli cardiovasculare ar trebui să fie atente mai ales dacă simptomele apar brusc sau se agravează în timpul expunerii la căldură.

Specialiștii Medicover prezintã semnele care pot indica stres termic:

amețeala sau senzația de leșin;

palpitațiile sau bătăile rapide ale inimii;

dificultățile de respirație;

durerile de cap;

slăbiciunea și crampele musculare;

confuzia sau dezorientarea;

durerea în piept.

Când trebuie să mergi la medic?

Durerea în piept, dificultățile importante de respirație, leșinul, confuzia sau o stare generală care se agravează reprezintă motive pentru a solicita asistență medicală. De asemenea, o temperatură corporală foarte mare, asociată cu piele fierbinte și uscată, respirație rapidă și palpitații, poate sugera instalarea șocului hipertermic, o urgență medicală care necesită intervenție imediată.

Cum te poți proteja în zilele caniculare?

În perioadele cu temperaturi extreme, specialiștii Medicover recomandã câteva măsuri simple pot reduce riscul apariției complicațiilor cardiovasculare. Evitã expunerea la soare în intervalul 11:00-16:00 și petrece cât mai mult timp în spații răcoroase sau climatizate. Hidratarea trebuie făcută constant, chiar și atunci când nu apare senzația de sete, iar alimentația ar trebui să includă suficiente fructe și legume bogate în apă. De asemenea, este indicat să porți haine lejere, din materiale naturale, și să limitezi consumul de alcool și băuturi cu un conținut ridicat de cofeină. Dacă urmezi tratament pentru o afecțiune cardiovasculară, nu modifica dozele fără recomandarea medicului și programează un consult dacă observi că simptomele se accentuează în timpul caniculei.

Dacă ai fost diagnosticat cu o afecțiune cardiovasculară sau observi că simptomele se accentuează în timpul caniculei, programează un consult la cardiologie!

Pentru o programare acceseazã acest link:

https://www.medicover.ro/medici/cardiologie,s,5,s

Pentru sfaturi utile împotriva caniculei acceseazã mini-ghidul Medicover:

https://www.medicover.ro/despre-sanatate/mini-ghid-pe-timp-de-canicula,1910,n,285

Articol susținut de Medicover