Cannes 2026. Cristian Mungiu, prima reacție după ce a câştigat Palme d’Or cu filmul „Fjord”

După noaptea de la Cannes, când a câștigat Palme d’Or pentru filmul „Fjord”, regizorul român Cristian Mungiu a pledat pentru unitate, spunând că societatea este „fracturată” și „nu sunt mândru de ceea ce lăsăm copiilor noștri”.

„Prima dată este o surpriză. Apoi vine plăcerea. Ne amintim întotdeauna de a doua oară. Această seară va rămâne gravată în memoria mea. Acest premiu mă face fericit, dar va trebui să aşteptăm douăzeci de ani pentru a şti care au fost cele mai bune filme”, a spus Cristian Mungiu, citat de News.ro.

În continuare, regizorul român a spus că „starea lumii nu este cea mai bună”, iar „schimbarea ar trebui să înceapă cu noi”.

„Nu sunt foarte mândru de ceea ce le las copiilor noştri. Schimbarea ar trebui să înceapă cu noi. Trebuie să vorbim despre lucrurile relevante, iar acestea sunt la îndemână. Ne-am asumat riscul de a ne ridica vocea. Ceea ce simt eu este radicalizarea şi fracturarea societăţii. Acest film este un angajament împotriva oricărei forme de integrism, o pledoarie pentru empatie, pe care trebuie să o aplicăm mai des”, a mai spus Mungiu.

🎬️ #Cannes2026: "Je ne crois pas qu’on peut résoudre les problèmes d'aujourd'hui en imposant nos valeurs aux autres." Le réalisateur roumain Cristian Mungiu, qui a reçu la Palme d'or, revient sur son film "Fjord" ⤵️ pic.twitter.com/E2cOlIpQI0 — Agence France-Presse (@afpfr) May 23, 2026

Juriul Festivalului de la Cannes a decernat sâmbătă seară prestigiosul premiu Palme d’Or regizorului român Cristian Mungiu, pentru „Fjord”, filmul care spune o poveste petrecută în Norvegia, istoria unei familii de migranți români.

Mungiu a primit pentru a doua oară în carieră premiul Palme d’Or. Prima oară, Cristian Mungiu a primit Palme d’Or în 2007, pentru filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, o descrierea dureroasă a poveștii nașterilor „obligatorii” din comunismul românesc.

Cu două premii Palme d’Or, Mungiu se adaugă unei liste selecte de regizori „dublu câștigători” la Cannes: Francis Ford Coppola, Michael Haneke sau Ken Loach.