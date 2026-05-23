Cannes 2026. Mungiu este iar printre favoriți într-o cursă strânsă / La ce oră se anunță câștigătorul Palme d’Or

Renate Reinsve, Cristian Mungiu și Sebastian Stan au venit la Cannes cu filmul Fjord. Foto: Satomi Kokubun / Shutterstock Editorial / Profimedia

Regizorul sud-coreean Park Chan-wook și juriul său vor anunța sâmbătă seara filmul care va câștiga la Festivalul de la Cannes, o competiție strânsă în care a intrat și filmul „Fjord” al lui Cristian Mungiu.

Cei nouă membri ai juriului se reunesc sâmbătă într-un loc ținut secret pentru a desemna, dintre cele 22 de filme aflate în competiție, succesorul filmului „Un simplu accident” al iranianului Jafar Panahi, care a luat Palme d’Or în 2025.

Tradiția cere ca președintele juriului să aibă ultimul cuvânt în desemnarea marelui premiu. Dar juriul trebuie să acorde cel puțin alte șase trofee, printre care premiile pentru interpretare feminină și masculină, în cadrul unei ceremonii care va începe la ora 20:15 (21:15 în România).

Cristian Mungiu are iar șanse la Palme d’Or

Juriul ar putea decide să-i acorde din nou premiul Palme d’Or cineastului român Cristian Mungiu, care l-a câștigat și în 2007, notează AFP.

Cu „Fjord”, el pune sub semnul întrebării abuzurile comise în numele principiilor progresiste, povestind istoria unei familii evanghelice foarte pioase, căreia i se iau copiii de către Serviciul de Protecție a Copilului din Norvegia. O dramă inspirată dintr-o poveste adevărată.

Actrița Renate Reinsve și partenerul ei de pe ecran, Sebastian Stan, care interpretează rolurile părinților, sunt candidați serioși la premiile de interpretare, potrivit France Presse.

Agenția Reuters menționează și ea numele regizorului român, alături de cele ale spaniolului Pedro Almodovar și iranianului Asgar Farhadi, amintind că Mungiu și niponul Hirokazu Kore-eda sunt singurii din competiție care au mai câștigat marele premiu la Cannes.

Ce filme sunt favorite la Cannes

Printre filmele favorite se numără și „Minotaurul” sau ambițioasa epopee queer „La Bola negra”.

Astfel, juriul ar putea decide să transmită un mesaj politic prin a-l premia pe cineastul rus în exil Andrei Zviagintsev și filmului său „Minotaurul”, purtător al unui mesaj anti-război.

Filmul, aclamat de critici, povestește problemele unui cuplu din burghezia rusă, pe fundalul războiului și al destrămării societății.

Regizorii spanioli Javier Ambrossi și Javier Calvo – supranumiți Los Javis –, care se declară moștenitori ai lui Pedro Almodóvar, au făcut o impresie puternică cu „La Bola negra”, o ambițioasă frescă istorică despre condiția homosexualilor într-o țară mult timp măcinată de fascism.

La fel și actorul spaniol Javier Bardem, în rolul unui cineast demiurg care încearcă să se împace cu fiica sa, actriță, pe platoul de filmare, în pelicula Ser Querido.

Swann Arlaud a impresionat, de asemenea, în „Notre salut”, favoritul francez al festivalului, despre destinul unui funcționar al regimului de la Vichy prins în mecanismele colaborării.

Surprinzătorul film sud-coreean selectat în competiție, „Hope”, a stârnit o undă de entuziasm pe Croisette.

În absența blockbuster-urilor hollywoodiene de anul acesta la Cannes, această producție de anvergură (cea mai scumpă din istoria cinematografiei sud-coreene) a venit cu urmăriri palpitante și scene de acțiune uluitoare.