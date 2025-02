Al Bano spune că a fost invitat să cânte la „concertul păcii” organizat la Moscova în august-septembrie. El a ajuns pe lista neagră în Ucraina

Celebrul cântăreț italian Albano Carrisi, cunoscut sub numele său de scenă Al Bano, a declarat că a fost invitat să cânte la „un concert pentru pace”, organizat între sfârșitul lunii august și începutul lunii septembrie în Piața Roșie din Moscova, pentru a sărbători sfârșitul războiului din Ucraina, transmite The Guardian.

Al Bano este unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți italieni în Rusia și s-a întâlnit în mai multe rânduri cu președintele rus Vladimir Putin.

Într-un interviu acordat pe 10 februarie postului public de radio italian Radio Rai 1, Al Bano a declarat că a fost contactat în urmă cu câteva zile de agentul său de la Moscova, care i-a spus să se pregătească să participe la un concert important pentru a sărbători sfârșitul războiului.

„Zilele trecute am primit un SMS drăguț de la cel care mi-a fost impresar în Rusia, care m-a făcut să cânt de patru ori pentru Putin. Mi-a spus «Al Bano, pregătește-te pentru sfârșitul lui august sau începutul lui septembrie pentru că vom face concertul pentru pace»”, a declarat Al Bano.

Întrebat dacă este pregătit să cânte, cântărețul a răspuns: „Ca întotdeauna”.

Al Bano, pe lista neagră a Ucrainei

În martie 2019, Ministerul Culturii din Ucraina l-a inclus pe cântărețul italian Albano Carrisi, mai cunoscut sub numele său de scenă Al Bano, pe lista persoanelor considerate o amenințare la adresa securității naționale, a relatat atunci agenția Interfax, preluată și de presa italiană.

În replică Al Bano se declarase scandalizat de știre. „Nu am spus niciodată un cuvânt împotriva Ucrainei. Este inacceptabil ca eu, care am cântat întotdeauna pacea, să fiu acum tratat ca un terorist”, a declarat Al Bano cu privire la acest subiect. „Îl voi suna imediat pe ambasador și pe ministrul ucrainean al Culturii. Vreau să înțeleg cum a ajuns numele meu pe listă. Când am auzit despre asta în această dimineață, am crezut că este o glumă sau o persoană greșită”.