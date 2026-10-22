„A fost o ambuscadă”. Cunoscut politolog, despre „capcana” întinsă de PSD și Nicușor Dan lui Ilie Bolojan

Stelian Tănase, politolog și scriitor, consideră că liderul PNL, Ilie Bolojan, a căzut într-o „capcană” a PSD și a președintelui Nicușor Dan prin „șederea neașteptat de lungă” la Palatul Victoria, ca premier interimar, după ce a fost demis prin moțiune de cenzură.

Guvernul Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură PSD-AUR pe 5 mai, după decizia social-democraților de a-i retrage sprijinul politic lui Ilie Bolojan. Chiar și așa, liderul PNL și cabinetul său, din care au făcut parte și UDMR, și USR, au asigurat interimatul până pe 20 octombrie, când a fost învestit Guvernul Luca Niculescu.

„Ăsta e un guvern PSD, să nu ne spună nimeni că e, cum i-a spus cineva ieri că este, guvern Luca Niculescu, altcineva contrazicându-l, spunând că e un guvern Nicușor Dan, adică Nicușor Dan și-a făcut guvernul lui, la care visa”, a declarat Stelian Tănase, joi seară, la B1 TV.

Stelian Tănase, despre Ilie Bolojan: „Va fi supus unor atacuri concentrate”

Stelian Tănase Foto: Inquam Photos / George Călin

Stelian Tănase crede că PSD vrea „să îl discrediteze” pe actualul lider al PNL „până în campania electorală” din 2028.

„Va fi supus unor atacuri concentrate, pentru că ideea este să îl discrediteze până în campania electorală ca să câștige – vezi, Doamne! – PSD. PSD nu va câștiga alegerile. E suficient să intrați pe online, la un moment dat, când iese o polemică de genul ăsta, să vedeți tonele de mesaje negative pe care PSD le primește, mult mai mult decât PNL sau chiar AUR, de pildă. Este, așa, o cascadă de invective, de acuzații, vorbesc spre PSD. PSD are o imagine foarte proastă”, a adăugat politologul.

El a spus că „PNL vrea să iasă din această încercare cu un obraz spălat” și că acuzațiile aduse de PSD miniștrilor din fostul guvern sunt „penibile”.

„Bolojan a făcut ce a putut să salveze din ce se putea salva – și s-a dovedit onest, în sensul că ce a spus, aia a făcut, și bine, și rău. De pildă, să vă dau un lucru rău, că eu sunt un suporter al lui Bolojan, n-o ascund niciodată, dar a făcut rău, de pildă, atunci când a început schimbările, a pus toată povara pe umerii populației, plătitori de taxe, salariați, pensionari etc., când eu aș fi văzut și o reformă a statului, în paralel, adică și birocrația asta uriașă, care ne strânge de gât, să plătească”, a continuat Stelian Tănase.

Stelian Tănase spune că PSD și Nicușor Dan i-au întins lui Bolojan o „capcană”

Politologul a declarat că în prezent se dă „o bătălie simbolică” și că social-democrații încearcă „o demonizare a lui Bolojan, pentru că ei sunt îngrijorați de acest ascendent și de simpatia de care se bucură în opinia publică”.

Pe de altă parte, Stelian Tănase susține că Ilie Bolojan „a pierdut cam o treime” din popularitate între momentul moțiunii de cenzură și prezent.

„Șederea neașteptat de lungă a lui Bolojan, cinci luni-jumate, după moțiunea de cenzură, a fost o ambuscadă, o capcană în care a căzut, din păcate, fără să fie atent”, a afirmat Stelian Tănase.

Întrebat de cine i-a fost întinsă această „capcană”, el a adăugat: „De PSD și de Nicușor Dan. De ce? Pentru că era clar că șederea la Guvern îl erodează foarte serios pe Bolojan”.

„Fiecare zi în care a stat acolo i-a adus pierderi. Veți vedea că între momentul moțiunii de cenzură și astăzi, când stăm de vorbă, el a pierdut 30% din voturile pe care le avea atunci, la moțiunea de cenzură, foarte mult, dar eu acum vreau să mă întreb – cum ar fi putut să plece de la Guvern în situația în care această criză continua, nu aveam Guvern, iar această criză era generată de drăguța complicitate între Grindeanu și Nicușor Dan? Asta a fost o înțelegere între ei, să îl țină pe Bolojan cât mai mult în Palatul Victoria”, a conchis Stelian Tănase.