Căpitanul navei afectate de focarul de hantavirus va putea, în sfârşit, să părăsească vasul

Căpitanul vasului de croazieră MV Hondius, la bordul căruia a fost detectat un focar de hantavirus, va putea, în sfârșit, să părăsească nava în cursul zilei de sâmbătă, a anunțat directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informează AFP, conform Agerpres.

Plecat din Ushuaia, un oraș din Argentina, pe 1 aprilie, vasul de croazieră MV Hondius și-a încheiat călătoria pe 18 mai în portul olandez Rotterdam, după o escală în apele Arhipelagului Canare din Spania, unde au fost evacuate peste 120 de persoane.

„Tocmai am primit cel mai recent mesaj al căpitanului Jan Dobrogowski, care părăsește, în sfârșit, astăzi (sâmbătă) nava de croazieră MV Hondius. El nu prezintă în continuare niciun simptom de hantavirus”, a declarat directorul OMS într-un mesaj distribuit pe rețeaua de socializare X.

„Îi sunt profund recunoscător lui Jan pentru cooperarea și leadershipul său în contextul în care el a condus nava pe parcursul unei călătorii extraordinare și înfricoșătoare. Mulțumesc, dragă Jan, pentru că i-ai adus pe pasageri în siguranță la țărm”, a adăugat el.

OMS a înregistrat un număr total de 12 cazuri suspecte și confirmate de hantavirus, inclusiv trei decese, începând din 2 mai, data la care epidemia a fost semnalată pentru prima dată.

Un membru al echipajului, care a fost debarcat în Tenerife și repatriat apoi în Țările de Jos, a fost confirmat vineri ca fiind un nou caz de infectare cu hantavirus. El a fost spitalizat ca măsură de precauție.

Într-o conferință de presă organizată vineri, directorul OMS a precizat că peste 600 de persoane reprezentând cazuri de contact continuă să fie monitorizate în 30 de țări, în timp ce „un număr mic de cazuri de contact cu risc sporit” au rămas încă nelocalizate.

Hantavirusul este un virus rar pentru care nu există deocamdată nici vaccin, nici tratament specific. Potrivit OMS, contagiunea umană necesită un contact foarte apropiat.

Virusul Anzi, singurul hantavirus care este transmisibil între oameni, are însă o perioadă de incubație de mai multe săptămâni, ceea ce înseamnă că și alte cazuri de infectare ar putea să apară în viitor în rândul pasagerilor de pe vasul MV Hondius, a avertizat OMS.