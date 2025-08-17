„Capodoperă a ingineriei”. Noul tunel european în valoare de 7,5 miliarde de euro va deveni cel mai lung din lume

Cu o lungime de 17 kilometri și traversabil în doar șapte minute, tunelul este construit sub Marea Baltică, între Danemarca și Germania. Când va fi gata, va devini nu doar cel mai lung tunel scufundat din lume, ci și cel mai lung tunel rutier și feroviar, relatează publicația britanică Daily Express, care numește construcția „capodoperă a ingineriei”

Tunelul va conecta cele două țări europene, legând insula daneză Lolland de insula germană Fehmarn. Tunelul Fehmarnbelt este cel mai mare proiect de infrastructură pe care Danemarca l-a văzut vreodată și este prevăzut să fie finalizat complet până în 2029.

Construcția tunelului a început în 2020 la capătul danez și în 2021 la capătul german al tunelului, potrivit Femern A/S, compania de stat daneză responsabilă de construirea tunelului. Tunelul va transporta atât trenuri, cât și mașini, creând o legătură crucială între Scandinavia și Europa continentală.

„Stabilim recorduri cu acest proiect. Tuneluri îngropate au mai fost construite, dar niciodată la această scară”, a declarata Henrik Vincentsen, director executiv al Femern.

În ce stadiu sunt lucrările

Călătoria dintre Rødbyhavn, Danemarca, și Puttgarden, pe insula Fehmarn, va dura doar șapte minute cu trenul și 10 minute cu mașina.

Începând cu iulie 2025, s-au înregistrat progrese semnificative atât pe partea daneză, cât și pe cea germană a tunelului Fehmarnbelt. Primele secțiuni terestre ale tunelului, care leagă viitoarele autostrăzi și liniile de cale ferată de tunelul subacvatic, sunt acum finalizate în ambele țări.

Pe partea daneză, a fost finalizată și construcția zonei de atenuare a luminii a portalului tunelului. Această secțiune include o grilă luminoasă integrată în tavan, concepută pentru a oferi o tranziție vizuală lină de la lumina naturală la iluminatul artificial din interiorul tunelului.

Săparea șanțului tunelului, finalizată în 2024, a produs aproape 15 milioane de metri cubi de sol, nisip și piatră. Acest material este reutilizat pentru a dezvolta aproximativ 300 de hectare de peisaje naturale și zone de recreere în apropiere de Rødbyhavn.

Imagine din șantierul pentru tunelul Fehmarnbelt, pe partea landului Schleswig-Holstein, Germania. 5 august 2025. Credit line: FRANK MOLTER / AFP / Profimedia

Deși șantierul din Germania este de dimensiuni mai mici decât cel din Danemarca, el joacă un rol esențial în proiectul general. Lucrările se desfășoară în etape atent planificate, sincronizate cu progresul înregistrat pe partea daneză.

Portalul german este alcătuit din două părți principale: un tunel tip „cut-and-cover” (săpat și acoperit) de 450 de metri și o zonă de tranziție ușoară de 150 de metri. Ambele sunt proiectate pentru a asigura o conexiune perfectă cu sistemele de autostradă și cale ferată de la sol.

În interiorul țării, două dintre cele trei noi poduri necesare pentru ruta realiniată către tunel au fost finalizate. Pregătirile pentru al treilea pod sunt în desfășurare. Întreaga zonă de construcție se întinde pe o suprafață echivalentă cu aproximativ 300 de terenuri de fotbal.