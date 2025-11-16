Capodopera tulburătoare a lui Goya care nu ar fi trebuit să fie văzută de cineva

Francisco Goya a pictat „Saturno/ Saturn devorându-și fiul” pe pereții vilei sale de la țară în anii 1820. Imaginea misterioasă i-a bântuit pe istoricii de artă de atunci.

Bărbatul cocoșat și gol se uită cu ochii ieșiți din orbite și nebuni în timp ce mușcă din corpul alb pal al fiului său. Strânge atât de tare corpul fără viață, dar redat în mod luminos, mic ca o păpușă, încât îi albăstresc articulațiile. Sânge roșu aprins se adună între degetele sale.

Pictată de Francisco José de Goya y Lucientes între 1820 și 1823, opera este cunoscută sub numele de „Saturn devorându-și fiul” și este una dintre piesele de rezistență ale colecției Muzeului Prado din Madrid. Este, fără îndoială, cea mai tulburătoare pictură din istoria artei occidentale, o scenă care redă atât chinul psihologic, cât și violența macabră.

Citiți mai mult pe Curatorial.ro.

Sursă foto: Dreamstime.com