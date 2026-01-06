Capturarea lui Maduro de către SUA testează limitele eforturilor diplomatice ale Chinei. „A fost o lovitură puternică”

Un diplomat de seamă al Chinei a acuzat SUA că acționează ca un „judecător mondial” prin arestarea liderului venezuelean Nicolas Maduro pentru a-l judeca la New York, Beijingul confruntându-se ulterior cu Washingtonul la Națiunile Unite cu privire la legalitatea acestei măsuri, scrie Reuters.

China urmează o politică de neintervenție și critică în mod regulat activitățile militare desfășurate fără aprobarea Consiliului de Securitate al ONU.

Îndepărtarea de către armata americană a liderului unuia dintre partenerii strategici „permanenți” ai Chinei din capitala sa, în miezul nopții, va fi un test decisiv pentru afirmația Beijingului că poate juca un rol în rezolvarea problemelor globale fierbinți fără a urma calea militară a Washingtonului.

„Nu am crezut niciodată că vreo țară poate acționa ca polițist al lumii și nici nu acceptăm ca vreo națiune să pretindă că este judecătorul lumii”, a declarat ministrul chinez de externe Wang Yi omologului său pakistanez în cadrul unei întâlniri la Beijing duminică, referindu-se la „evoluțiile bruște din Venezuela” fără a menționa direct Statele Unite.

„Suveranitatea și securitatea tuturor țărilor ar trebui să fie protejate pe deplin în conformitate cu dreptul internațional”, a adăugat Wang, în primele sale declarații de când imaginile cu Maduro, în vârstă de 63 de ani, legat la ochi și încătușat, au șocat lumea sâmbătă.

Maduro a pledat nevinovat la acuzațiile SUA

Maduro a pledat nevinovat luni la acuzațiile de trafic de droguri într-un tribunal din New York. La doar câteva străzi distanță, Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit la cererea Columbiei, susținută de China și Rusia, pentru a dezbate decizia președintelui american Donald Trump de a-l aresta, o măsură despre care secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat că ar putea crea „un precedent periculos”.

În cadrul reuniunii, China și-a exprimat șocul și a condamnat acțiunile Statelor Unite, care, la fel ca China, sunt unul dintre cei cinci membri permanenți ai consiliului.

„Lecțiile istoriei ne oferă un avertisment sever”, a declarat Sun Lei, însărcinatul cu afaceri al Misiunii Permanente a Chinei la Națiunile Unite. „Mijloacele militare nu sunt soluția problemelor, iar utilizarea indiscriminată a forței nu va duce decât la crize și mai grave.”

Analiștii au afirmat că China, a doua economie mondială și unul dintre principalii parteneri comerciali la nivel global, va juca un rol crucial în mobilizarea criticilor la adresa acțiunilor Washingtonului.

„În acest moment, China nu poate oferi prea mult sprijin material Venezuelei, dar, din punct de vedere retoric, Beijingul va juca un rol foarte important în eforturile depuse la ONU și împreună cu alte țări în curs de dezvoltare pentru a mobiliza opinia publică împotriva SUA”, a declarat Eric Olander, cofondator al China-Global South Project.

„Ceea ce am văzut în cazul Zimbabwe și Iran, ambele sancționate de Occident, este că China își demonstrează angajamentul față de aceste relații prin comerț și investiții, chiar și în circumstanțe dificile”, a adăugat el.

„O lovitură mare pentru China”

Având în vedere că Trump amenință cu acțiuni militare împotriva Columbiei și Mexicului și a remarcat că regimul comunist din Cuba „pare gata să cadă” de la sine, țările din America Latină care au semnat inițiativa de securitate globală a președintelui chinez Xi Jinping se pot întreba acum cum le va proteja pactul dacă va fi pus la încercare.

Luni, Xi a îndemnat toate țările să respecte dreptul internațional și principiile ONU. El a spus că marile puteri ar trebui să dea un exemplu, fără a numi însă Statele Unite sau Venezuela.

Beijingul a avut un succes considerabil în a convinge statele latino-americane să treacă de la recunoașterea diplomatică a Taiwanului la cea a Chinei, Costa Rica, Panama, Republica Dominicană, El Salvador, Nicaragua și Honduras alăturându-se în ultimii 20 de ani discuțiilor despre parteneriatul strategic al economiei de 19 trilioane de dolari.

Venezuela și-a schimbat recunoașterea în 1974, o relație care s-a adâncit sub Hugo Chavez, fostul soldat socialist care a preluat puterea în 1998 și a devenit cel mai apropiat aliat al Beijingului în America Latină, distanțându-și țara de Washington, lăudând modelul de guvernare al Partidului Comunist Chinez și prezidând regresul democratic din țara sa.

Relația strânsă a continuat după moartea lui Chavez în 2013 și după ce Maduro a devenit lider, înscriindu-și chiar fiul la Universitatea de top din Beijing în 2016.

În schimb, Beijingul a investit bani în rafinăriile de petrol și infrastructura Venezuelei, oferind o salvare economică în contextul în care SUA și aliații săi au înăsprit sancțiunile începând cu 2017. China a achiziționat bunuri în valoare de aproximativ 1,6 miliarde de dolari în 2024, potrivit datelor vamale chineze, cele mai recente cifre disponibile pentru întregul an. Petrolul a reprezentat aproximativ jumătate din total.

„A fost o lovitură puternică pentru China, voiam să părem un prieten de încredere pentru Venezuela”, a declarat un oficial al guvernului chinez informat cu privire la o întâlnire între Maduro și reprezentantul special al Chinei pentru America Latină și Caraibe, Qiu Xiaoqi, cu câteva ore înainte ca președintele venezuelean să fie capturat.