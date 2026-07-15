Carantina de noapte: Marea Britanie vrea să blocheze accesul adolescenților la rețele sociale timp de șase ore

O măsură prezentată de guvernul britanic prevede ca aplicații precum Instagram, TikTok și YouTube să fie blocate pentru tinerii de 16 și 17 ani între miezul nopții și ora 6 dimineața, relatează BBC.

Noua măsură extinde restricțiile pe care guvernul britanic le pregătește. În iunie, Londra a anunțat că dorește să blocheze complet accesul minorilor sub 16 ani pe o serie de platforme.

Guvernul dorește, de asemenea, ca funcțiile „care creează dependență”, precum redarea automată și derularea infinită, să fie dezactivate.

Guvernul britanic argumentează că, împreună cu restricția de noapte, aceste măsuri vor îmbunătăți concentrarea adolescenților, calitatea somnului și viața de familie.

Critici pentru măsura guvernului

Cu toate acestea, activiști precum Ellen Roome, care consideră că fiul ei de 14 ani, Jools Sweeney, a murit în 2022 în urma unei provocări online care a luat o întorsătură nefericită, nu crede că această măsură este suficientă, întrucât adolescenții pot dezactiva această setare.

„Pur și simplu cred că nu este suficient să ai un produs pe care îl poți dezactiva; este cam ca și cum i-ai oferi unui adolescent de 17 ani o sticlă de alcool și apoi ai muta-o puțin mai departe, unde nu ajunge cu mâna – el o poate trage înapoi. Mi-aș dori cu adevărat ca autoritățile să ia măsuri mai ferme și mai stricte în privința acestor lucruri”, a declarat ea în cadrul emisiunii „Today” de la BBC Radio 4.

De asemenea Beeban Kidron, membră a Camerei Lorzilor care a militat pentru ca măsurile de siguranță și de verificare a vârstei să se aplice la nivelul dispozitivului și nu la nivelul aplicației, a criticat abordarea guvernului.

Ea a afirmat pentru BBC că nu ar trebui să fie vorba despre „interzicerea accesului copiilor la tehnologie”, ci despre „interzicerea ca tehnologia să pună produse toxice în mâinile copiilor”.

Cum motivează autoritățile

Ministrul pentru siguranța online, Kanishka Narayan, a apărat măsurile luate de guvern. Ea a motivat că o combinație dintre restricția de acces și limitarea funcțiilor de redare automată înseamnă că „Marea Britanie va deveni deja cel mai strict loc din lume în ceea ce privește reglementarea” companiilor din domeniul tehnologiei.

Într-o declarație anterioară, secretara pentru tehnologie, Liz Kendall, a afirmat că măsurile vor fi „cruciale pentru a ajuta tinerii să se odihnească suficient, să se concentreze asupra școlii și facultății și să petreacă mai mult timp de calitate alături de familie și prieteni, toate acestea fiind fundamentale pentru construirea unei vieți adulte fericite, sănătoase și împlinite”.

Guvernul a anunțat că își propune să prezinte Parlamentului noile măsuri până la sfârșitul lui 2026, cu scopul ca acestea să intre în vigoare odată cu interdicția privind utilizarea rețelelor sociale de către persoanele sub 16 ani, în primăvara anului viitor.

Executivul a mai declarat că va reveni cu măsuri suplimentare care vor viza sprijinirea copiilor în utilizarea în siguranță a chatbot-urilor bazate pe inteligență artificială, inclusiv prin obligarea furnizorilor să introducă pauze periodice pentru persoanele sub 18 ani.

Ce fac companiile tech

Meta, compania care deține Facebook, Instagram și WhatsApp, a declarat anterior că dorește ca verificarea vârstei să fie gestionată chiar de producătorii de dispozitive, în loc ca această responsabilitate să revină în totalitate platformelor.

Apple a introdus recent astfel de verificări ale vârstei „la nivel de dispozitiv”, ceea ce înseamnă că orice utilizator de iPhone și iPad care folosește cea mai recentă versiune a sistemului de operare va fi rugat să-și verifice vârsta.

Exemplul Australiei

Australia a fost prima țară care a interzis accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale, blocându-le în decembrie accesul la platforme precum TikTok, YouTube și Instagram și Facebook.

De atunci, o serie de țări au declarat că intenționează să reglementeze accesul la rețelele sociale, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la impactul acestora asupra sănătății și siguranței copiilor.

Una din problemele cu care s-a confruntat Australia în impunerea măsurii este accesul la rețelele VPN care pot ascunde locația reală a unui utilizator de internet.

Însă guvernul britanic a declarat că, deocamdată, nu va lua nicio măsură pentru a le restricționa pe motiv că sunt utile pentru avertizori, grupurile minoritare și pentru protejarea vieții private a familiilor.