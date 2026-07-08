Card vs numerar pentru vacanța din Grecia – cum e mai bine?
În Grecia, cardul funcționează bine aproape peste tot acum- orașe, zone turistice, restaurante, hoteluri, chiar și majoritatea tavernelor acceptă carduri. Dar păstrați și niște bani cash pentru orice eventualitate.
Numerarul vă va fi foarte folositor pentru:
- Insule mici și zone îndepărtate – tavernele mai mici, chioșcurile (periptera) și magazinele de familie uneori preferă sau acceptă doar numerar.
- Taxiuri – multe încă plătesc doar cash sau preferă acest lucru, mai ales în afara Atenei.
- Toalete publice, piețe mici, vânzători ambulanți.
- Bacșișul- numerarul este norma.
Bancomatele grecești (în special Euronet, care este peste tot) percep comisioane mari pe lângă comisionul băncii tale; caută bancomatele partenere ale băncii tale sau băncile grecești majore (Alpha Bank, Piraeus, Eurobank) pentru tarife mai bune.
Împărțire practică: cardul principal pentru hoteluri/restaurante/cumpărături, plus poate 150-200 € în numerar retras într-o singură sau două încercări de la un bancomat (nu la automatele independente tip capcană pentru turiști, care au tarife și comisioane mai proaste).
O notă specifică pentru lei: verificați dacă cardul dvs. percepe un comision pentru tranzacțiile în euro – unele carduri bancare românești percep comision, altele nu, ceea ce merită verificat înainte de a merge.
Avantajele cardului (debit/credit)
- Rate de schimb valutar mai bune decât cele de la birourile de schimb valutar din aeroporturi/strade.
- Protecție împotriva fraudei în caz de pierdere sau furt.
- Nu este nevoie să transportați sume mari, mai ales dacă mergeți la plajă și vreți să faceți o baie.
- Unele carduri percep comisioane pentru tranzacțiile în străinătate (verificați-l pe al dumneavoastră înainte de a pleca).
- Atenție la conversia dinamică a valutei (DCC) la terminale – alegeți întotdeauna să plătiți în moneda locală, nu în lei, atunci când vi se solicită.
Avantajele numerarului
- Este esențial la unii mici comercianți, piețe, bacșișuri, unele zone rurale sau țări în care acceptarea cardurilor este neuniformă.
- O rezervă utilă în cazul în care cardul tău este blocat (băncile uneori semnalează tranzacțiile externe ca fiind suspecte).
Abordare practică: luați un card principal pentru tranzacții mai mari, plus o sumă modestă de numerar pentru cumpărături mici și situații de urgență. Anunțați banca cu privire la datele de călătorie, astfel încât să nu vă blocheze cardul în timpul călătoriei.
O estimare rezonabilă pentru 2 săptămâni în Grecia
Estimarea este pentru o persoană și nu include bilet de avion:
- Buget redus (backpacking, cazare ieftină, gătit/street food): 700-1000 euro
- Buget mediu (hotel 3 stele, restaurante, câteva excursii): 1400-2000 euro
- Buget confortabil (hotel 4 stele, insule, activități, taxiuri): 2500-3500 euro+
Cele mai mari variabile sunt cazarea (mult mai scump pe insule ca Santorini/Mykonos față de Atena sau insule mai puțin turistice) și transportul între insule (feriboturile pot costa 30-80 euro/traseu).