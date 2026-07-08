Card vs numerar pentru vacanța din Grecia – cum e mai bine?

În Grecia, cardul funcționează bine aproape peste tot acum- orașe, zone turistice, restaurante, hoteluri, chiar și majoritatea tavernelor acceptă carduri. Dar păstrați și niște bani cash pentru orice eventualitate.

Numerarul vă va fi foarte folositor pentru:

Insule mici și zone îndepărtate – tavernele mai mici, chioșcurile (periptera) și magazinele de familie uneori preferă sau acceptă doar numerar.

Taxiuri – multe încă plătesc doar cash sau preferă acest lucru, mai ales în afara Atenei.

Toalete publice, piețe mici, vânzători ambulanți.

Bacșișul- numerarul este norma.

Bancomatele grecești (în special Euronet, care este peste tot) percep comisioane mari pe lângă comisionul băncii tale; caută bancomatele partenere ale băncii tale sau băncile grecești majore (Alpha Bank, Piraeus, Eurobank) pentru tarife mai bune.

Împărțire practică: cardul principal pentru hoteluri/restaurante/cumpărături, plus poate 150-200 € în numerar retras într-o singură sau două încercări de la un bancomat (nu la automatele independente tip capcană pentru turiști, care au tarife și comisioane mai proaste).

O notă specifică pentru lei: verificați dacă cardul dvs. percepe un comision pentru tranzacțiile în euro – unele carduri bancare românești percep comision, altele nu, ceea ce merită verificat înainte de a merge.

Avantajele cardului (debit/credit)

Rate de schimb valutar mai bune decât cele de la birourile de schimb valutar din aeroporturi/strade.

Protecție împotriva fraudei în caz de pierdere sau furt.

Nu este nevoie să transportați sume mari, mai ales dacă mergeți la plajă și vreți să faceți o baie.

Unele carduri percep comisioane pentru tranzacțiile în străinătate (verificați-l pe al dumneavoastră înainte de a pleca).

Atenție la conversia dinamică a valutei (DCC) la terminale – alegeți întotdeauna să plătiți în moneda locală, nu în lei, atunci când vi se solicită.

Avantajele numerarului

Este esențial la unii mici comercianți, piețe, bacșișuri, unele zone rurale sau țări în care acceptarea cardurilor este neuniformă.

O rezervă utilă în cazul în care cardul tău este blocat (băncile uneori semnalează tranzacțiile externe ca fiind suspecte).

Abordare practică: luați un card principal pentru tranzacții mai mari, plus o sumă modestă de numerar pentru cumpărături mici și situații de urgență. Anunțați banca cu privire la datele de călătorie, astfel încât să nu vă blocheze cardul în timpul călătoriei.

O estimare rezonabilă pentru 2 săptămâni în Grecia

Estimarea este pentru o persoană și nu include bilet de avion:

Buget redus (backpacking, cazare ieftină, gătit/street food): 700-1000 euro

Buget mediu (hotel 3 stele, restaurante, câteva excursii): 1400-2000 euro

Buget confortabil (hotel 4 stele, insule, activități, taxiuri): 2500-3500 euro+

Cele mai mari variabile sunt cazarea (mult mai scump pe insule ca Santorini/Mykonos față de Atena sau insule mai puțin turistice) și transportul între insule (feriboturile pot costa 30-80 euro/traseu).