Care e cel mai mare consumator de energie din casele noastre? Am ieșit pe stradă să aflăm ce cred românii

Deși ne plângem constant de facturi, puțini dintre noi știu cu adevărat ce aparat sau zonă din casă „mănâncă” cea mai multă energie. Am vorbit cu mai mulți bucureșteni ca să vedem care sunt percepțiile românilor despre consum și cât de greu e, uneori, să separi miturile de realitate.

În fiecare lună, cifrele din facturi devin subiect de ceartă în familie. Încercăm să mai închidem un bec, să mai închidem caloriferul sau să nu mai lăsăm televizorul deschis fără motiv. Dar adevărul este că puțini dintre noi știu cu adevărat ce consumă cel mai mult în propria locuință. De aici apare și întrebarea simplă, dar esențială: unde se duce, de fapt, energia pe care o plătim.

De aceea am ieșit pe stradă să întrebăm oamenii care cred ei că e cel mai mare consumator de energie din casele lor. Unii au ridicat imediat problema becurilor vechi, alții au dat vina pe încălzire, iar câțiva ne-au surprins cu teorii creative despre microunde. Dincolo de răspunsurile amuzante sau intuitive, se vede o realitate: percepția despre consum diferă masiv de la o persoană la alta.

Iar aici intervine SHIFT Hub, platforma ING dezvoltată împreună cu InfoClima și ECONOS. Este un spațiu de conținut practic pentru oricine vrea să înțeleagă cum funcționează energia într-o locuință și cum poate reduce consumul fără investiții mari. Platforma traduce limbajul tehnic al sustenabilității în explicații clare, pe înțelesul tuturor, cu exemple aplicate direct în viața de zi cu zi.

SHIFT Hub este platforma ING care îţi traduce eficiența energetică în pași simpli pentru acasă. Găsești articole, ghiduri, clipuri video și studii de caz realizate alături de InfoClima și ECONOS, ca să înțelegi etichetele energetice, să-ți ordonezi prioritățile și să iei decizii informate, fără promisiuni nerealiste – doar soluții aplicabile imediat.

Articol susținut de ING Bank