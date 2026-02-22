Care este situația zborurilor pe aeroporturile Băneasa și Otopeni după viscolul din Capitală

Pistele de pe aeroporturile Băneasa și Otopeni sunt curățate. Sursa foto: Compania Națională Aeroporturi București

După un weekend marcat de ninsori și vânt puternic, traficul aerian se desfăşoară în condiții de iarnă, conform programului de zbor, atât pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă și Aeroportul Internațional Băneasa din București, au transmis duminică autoritățile.

Aeronavele aterizează şi decolează în siguranţă. Nicio cursă nu este anulată și nici nu se înregistrează întârzieri din motive meteo la București, potrivit Companiei Naționale Aeroporturi București.

Duminică, „pistele, platformele și căile de rulare sunt deschise, fiind asigurate toate condițiile pentru desfășurarea operațiunilor aeriene”, a transmis CNAB.

Se intervine constant cu 58 de utilaje proprii, aflate la dispoziția celor două aeroporturi ale Bucureștiului, pentru menţinerea suprafeţelor de mişcare în condiții optime de operare, mai preciează sursa citată.