Care este starea băiețelului de cinci ani salvat din pădure. Afecțiunea descoperită de medici, pentru care va rămâne internat

Alexandru, băiatul de cinci ani găsit miercuri într-o zonă de pădure după ce dispăruse, acum două zile, din localitatea sibiană Sebeșu de Jos, a ajuns la Spitalul de Pediatrie din Sibiu. Cu toate că starea lui generală „este satisfăcătoare”, el va rămâne internat din cauza unei afecțiuni descoperite de medici, a explicat pentru HotNews dr. Ioana Octavia Mătăcuță-Bogdan, purtătorul de cuvânt al spitalului.

„Copilul în vârstă de cinci ani a fost adus la Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului Clinic de Pediatrie din Sibiu cu stare generala satisfăcătoare și deshidratare în formă ușoară, fără leziuni traumatice evidente”, spune dr. Ioana Octavia Mătăcuță-Bogdan.

Investigațiile efectuate de medici au arătat însă „tulburari electrolitice ușoare, iar din punct de vedere imagistic s-a evidențiat pneumonie interstițială pe radiografia pulmonară efectuată”, arată medicul.

Din acest motiv, copilul va fi internat pentru supraveghere și tratament de specialitate în secția de Pediatrie a spitalului.

Mobilizare impresionantă

Alexandru a dispărut luni, din localitatea sibiană Sebeșu de Jos, după ce a plecat de lângă tatăl său.

El a fost găsit miercuri, într-o pădure din zonă, după ce a fost localizat din elicopter.

Dispariția lui Alexandru a fost semnalată luni seară printr-un apel la 112. Potrivit presei locale, tatăl copilului lucra la repararea unui gard, iar băiețelul se juca în zonă. La un moment dat, copilul nu a mai fost găsit de către părinți. Autoritățile au emis inclusiv un mesaj RO-ALERT prin care au semnalat dispariția lui.

Zeci de polițiști, jandarmi, angajați ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență, salvamontiști, precum și voluntari, împreună cu un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, au desfășurat, începând de luni, o amplă acțiune de căutare a copilului.