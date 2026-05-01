Care este „știrea corectă” în opinia unui liberal, după decizia Comisiei Europene privind banii României din PNRR

Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan l-a criticat pe fostul premier și lider PSD Marcel Ciolacu după ce România a pierdut 458,7 milioane de euro din PNRR. În schimb, liberalul susține că meritele pentru suma deblocată, de 350,7 milioane euro, îi aparțin actualului prim-ministru, Ilie Bolojan, liderul partidului din care face și el parte.

„Știrea corectă este: Ilie Bolojan a salvat 350 milioane Euro, bani care erau aproape pierduți ca urmare a neîndeplinirii angajamentelor de către Guvernul condus de premierul PSD Marcel Ciolacu”, a scris Siegfried Mureșan, vineri, seară pe Facebook.

El a spus că Guvernul Ciolacu depusese cererea de plată numărul 3 „cu multe reforme neîndeplinite”.

„Comisia Europeană a avut multă răbdare cu Guvernul Ciolacu, dar până la demisia lui Marcel Ciolacu reformele tot nu au fost îndeplinite”, a continuat Siegfried Mureșan.

Liberalul susține că decizia Comisiei Europene de a elibera totuși 350 de milioane de euro „din cele 800 milioane Euro care erau blocate de mai mult de doi ani de zile” a fost luată „ca urmare a reformelor îndeplinite de Guvernul Bolojan”.

Mesajul eurodeputatului Siegfried Mureșan vine în contextul în care Guvernul Bolojan este vizat de o moțiune de cenzură PSD-AUR. Aceasta urmează să fie dezbătută și votată marți, 5 mai 2026, după ce a fost citită în această săptămână în plenul reunit al Parlamentului. Vineri, la Suceava, premierul liberal a vorbit despre cele două scenarii post-moțiune.

Ce a spus ministrul fondurilor europene

În mesajul prin care a anunțat decizia Comisiei Europene, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a pus pierderea banilor pe seama „reformelor întârziate, incomplete sau făcute prost în anii trecuți”.

„Acolo unde a existat voință politică, cum a fost cazul pensiilor speciale, România a recuperat mare parte din banii alocați. Acolo, însă, unde reformele au fost amânate ani la rând, în special în zona companiilor de stat, România a pierdut sume consistente”, a declarat Dragoș Pîslaru.