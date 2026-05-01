Reacție din PSD după pierderea banilor din PNRR: „Eșecul reformelor nu mai poate fi cosmetizat”

„Nu vreau să intru în jocuri politice, să arăt că multe din reformele cu probleme au fost coordonate de miniștri care erau de la anumite partide”, a declarat social-democratul Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, vineri seară, într-o primă reacție după decizia Comisiei Europene.

Ministrul fondurilor europene a anunțat vineri că, în urma evaluării făcute de Comisia Europeană, România pierde din cererea de plată nr. 3 din PNRR „458,7 milioane euro din cauza reformelor întârziate, incomplete sau făcute prost în anii trecuți”.

Într-o reacție pe Facebook, Victor Negrescu a spus că „eșecul reformelor din PNRR nu mai poate fi cosmetizat”, însă „există soluții pentru a salva restul fondurilor dacă există dialog”.

„Nu vreau să intru în jocuri politice, să arăt că multe din reformele cu probleme au fost coordonate de miniștri care erau de la anumite partide. Guvernul a avut timp din decembrie 2023 până în noiembrie 2025 să facă modificări și să le negocieze până astăzi cu Comisia Europeană, dar rezultatele nu au venit. Și știu sigur că lucrurile puteau arăta mai bine, pentru că am fost acolo când România a negociat scoaterea pragului impus la pensii. Și atunci erau voci care ne spuneau că nu se poate”, a adăugat social-democratul.

El susține că „această pierdere vine după ce deja actualul guvern a renunțat la miliarde de euro disponibili sub forma unor împrumuturi la dobânzi foarte mici”.

„Iar riscul este mult mai mare: dacă întârzierile continuă prin prisma unui management la fel de deficitar, putem ajunge la pierderi de miliarde de euro din întregul mecanism. De aceea, este nevoie de o schimbare de abordare după rezultatele din ultimele luni”, a continuat Victor Negrescu.

O reacție a venit și din PNL, prin vocea lui Siegfried Mureșan, care l-a criticat pe fostul premier PSD Marcel Ciolacu și a susținut că meritele pentru suma deblocată, de circa 350 de milioane de euro, îi aparțin lui Ilie Bolojan.

Negrescu: „Un plan scris în grabă, cu reforme insuficient pregătite”

Victor Negrescu susține că PSD a încercat să ajute la elaborarea planului, dar „alții au zis că le știu pe toate și nu își mai asumă acum nimic”, iar „astăzi vedem consecințele”.

„Un plan scris în grabă, cu reforme insuficient pregătite, fără o legătură reală cu capacitatea administrativă a României și fără o asumare politică serioasă. Atunci, ca și acum, în loc să lucrăm pentru România, dezbaterea a fost politizată și prezentată, eronat, într-o cheie partizană”, a mai spus oficialul.

El a acuzat Guvernul Bolojan, împotriva căruia PSD a depus, alături de AUR, o moțiune de cenzură, că „încearcă să repare întârzierile, accentuate în ultimele 10 luni, prin reforme făcute pe fugă, doar pentru a bifa la capitolul imagine”.

„Este o abordare greșită. Reformele nu se fac sub presiune și nu se improvizează”, a mai declarat Negrescu.