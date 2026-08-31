Care sunt cei mai politicoși turiști din lume? Răspunsul clar al operatorilor de safariuri

Un nou sondaj arată ce naționalități sunt cele mai educate în ceea ce privește bunele maniere, care sunt cele care lasă cele mai mari bacșișuri și cele care cheltuie cel mai mult, relatează Euronews.

Călătorii japonezi au fost desemnați cei mai politicoși turiști din lume, urmați de cei din Norvegia și Elveția, în timp ce alte naționalități au ocupat primele locuri în categorii precum generozitatea la bacșiș, obiceiurile aventuroase în vacanță și pasiunea pentru mâncarea locală.

Sondajul a fost realizat de safaribookings.com, o platformă online de rezervări pentru safariuri în Africa. Aceasta a adresat mai multe întrebări unui număr 192 de operatori de turism, iar unele dintre rezultate sunt interesante.

Cei mai politicoși turiști din lume

Japonia s-a clasat pe primul loc în topul celor mai politicoși turiști din lume, fiind menționată de 21,1% dintre operatorii de turism chestionați.

Turiștii din Norvegia și Elveția s-au clasat pe următoarele locuri, cu 10,6%, respectiv 10,4%, iar călătorii canadieni au ocupat următoarele poziții în clasament.

Pe ultimul loc al listei s-au aflat turiștii italieni, doar 1,3% dintre respondenții sondajului considerându-i cea mai politicoasă naționalitate din lume.

Însă, în general, călătorii europeni au fost lăudați de participanții la sondaj. Un operator de turism de la Imara Tours Zanzibar a declarat:

„Mulți dintre oaspeții noștri europeni sunt foarte interesați de comportamentul animalelor sălbatice și pun adesea întrebări detaliate despre animale și despre conservarea naturii. Curiozitatea lor face ca excursiile de observare a faunei să fie foarte captivante”.

Safari organizat într-un parc național din Africa de Sud, FOTO: Mario Aurich / Imago Stock and People / Profimedia

Cei mai generoși la bacșiș și vizitatorii care cheltuie cel mai mult

SUA este cunoscută pentru cultura sa a bacșișului, care naște adesea polemici aprinse, așa că nu este tocmai o surpriză faptul că americanii au fost identificați drept turiștii care lasă cele mai mari bacșișuri.

Aceștia au reprezentat 29,5% din totalul mențiunilor făcute de operatorii de turism, considerabil înaintea tuturor celorlalte naționalități.

Turiștii din Germania, Canada și Elveția s-au dovedit, de asemenea, generoși la bacșiș, fiind menționați de 13,1%, 10% și, respectiv, 8,6% dintre operatorii de turism.

În ceea ce privește turiștii care cheltuie cel mai mult, americanii au ocupat din nou primul loc. Aceștia au obținut 24% în clasament și au fost, din nou, urmați de călătorii din Germania și Canada, care au obținut câte 12,8% fiecare.