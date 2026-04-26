Care sunt cele mai populare destinații de vacanță pentru europeni. Grecia nu e în Top 3

Grecia se află pe locul patru în topul celor mai populare țări în care europenii vor să-și petreacă vacanța în această vară, informează duminică publicația elenă Kathimerini, preluată de Agerpres.

Statul elen împarte poziția cu Portugalia, în timp ce Spania și Italia, care sunt pe primul și, respectiv, pe locul doi, au o poziție semnificativ mai solidă decât în anul precedent. Aceste evoluții sunt parțial datorate distanței relativ mai mari a celor două țări față de epicentrul războiului din Orientul Mijlociu.

Pe locul trei se află Franța, aceeași poziție ca anul trecut. Grecia și Portugalia sunt urmate în top 10 de Germania și Marea Britanie, Turcia, Croația și Austria.

Conform celui mai recent raport al Asociației European Travel Commission (ECT), disponibilitatea europenilor de a călători în primăvara și vara acestui an a crescut cu 10%, ajungând la 82%, cel mai ridicat nivel începând din 2020.

Cea mai mare parte dintre europeni vor „mare și soare”

Dar Grecia rămâne unul dintre motoarele de creștere ale turismului european, 8% din respondenți alegând-o pentru următoarea lor destinație din Europa, scrie Kathimerini. Țara atrage o gamă largă de vizitatori străini, 7% dintre cetățenii din Germania, Marea Britanie, Franța, Olanda, Belgia și Polonia intenționând să viziteze statul elen în următoarele luni. În același timp, 6% dintre austrieci și elvețieni și 5% dintre italieni și spanioli au pus Grecia pe lista destinațiilor.

Motivația dominantă pentru aceste călătorii este recreerea, o prioritate pentru 77% dintre europeni, în timp ce 28% aleg „mare și soare”.

20% dintre respondenți sunt îngrijorați de majorarea costurilor, astfel încât tendința o reprezintă șederile mai scurte, 38% planificând călătorii de 4-6 nopți, cu bugete de sub 1.000 euro de persoană.

Câți sunt îngrijorați de tensiunile din Orientul Mijlociu

Și stabilitatea geopolitică are un rol cheie în alegerea destinațiilor, acum securitatea fiind cel mai important factor în alegerea destinației pentru 22% din călători.

Tensiunile din Orientul Mijlociu sunt un motiv de îngrijorare pentru 18% dintre europeni, mulți preferând destinațiile percepute ca fiind mai protejate din punct de vedere geografic.