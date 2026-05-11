Care sunt cerințele Iranului pe care Trump le-a considerat „total inacceptabile”

Termenii propuși de autoritățile iraniene au fost prezentați ca un răspuns la oferta SUA, detaliile fiind făcute publice de mass-media de stat din Iran, potrivit The New York Times.

Teheranul a declarat că printre condițiile sale pentru un acord de pace se numără despăgubirile de război din partea SUA, recunoașterea suveranității sale asupra Strâmtorii Hormuz și încetarea sancțiunilor americane, a relatat luni postul public de televiziune din Iran.

Primele două condiții ar fi, aproape sigur, inacceptabile pentru Statele Unite. Cea de-a treia ar fi posibilă numai dacă Iranul ar fi dispus să facă concesii majore în privința programului său nuclear, lucru pe care până acum a refuzat să îl facă, a transmis sursa citată.

Termenii au fost detaliați într-o postare pe rețelele sociale a postului Islamic Republic of Iran Broadcasting, după ce duminică președintele Donald Trump a respins contrapropunerea iraniană ca fiind „TOTAL INACCEPTABILĂ”.

Liderul de la Casa Albă nu a specificat obiecțiile sale față de acord, care a fost transmis prin intermediul unor mediatori pakistanezi.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului, Esmail Baghaei, a părut luni să ocolească subiectul ambiției nucleare ale Iranului, un punct de blocaj cheie în negocierile cu Statele Unite, notează NYT.

„Vom discuta despre asta când va veni momentul”, a spus Baghaei, în cadrul unei conferințe de presă, referindu-se la deciziile privind viitoarele capacități nucleare ale Iranului.

Donald Trump a insistat în repetate rânduri că Iranul nu poate deține arme nucleare, în timp ce Iranul a respins propunerile SUA de a-și suspenda programul nuclear și de a preda stocul de uraniu puternic îmbogățit. Impasul a contribuit la incapacitatea celor două părți de a negocia un armistițiu permanent.